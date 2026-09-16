Avanza el DHS: el nuevo modus operandi del ICE para detener a inmigrantes en paradas de tráfico con camiones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) modificaron el enfoque de los controles migratorios dentro del sector del transporte. Los agentes comenzaron a concentrar intervenciones en lugares donde los camioneros deben detenerse.

Highway Shield: el nuevo foco del ICE sobre los camioneros

De acuerdo con NBC News, varios videos publicados en redes sociales comenzaron a mostrar detenciones de inmigrantes bajo un nuevo esquema: Highway Shield, desarrollado durante el mes de agosto. Según el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el operativo terminó con 800 camioneros y 50 inmigrantes indocumentados detenidos.

Las redadas tienen como objetivo puntos de encuentro como estaciones de pesaje, áreas de descanso y paradas de camiones a lo largo de todo el país norteamericano. Durante estos procedimientos, los conductores pueden ser requeridos para presentar su licencia comercial (CDL, por sus siglas en inglés), documentos de identidad y comprobantes relacionados con su situación migratoria.

“Se persigue a individuos desconocidos en áreas donde se cree que podrían congregarse. Se pueden realizar más arrestos más rápidamente”, explicó John Sandweg, quien fue director del ICE durante el gobierno de Barack Obama.

El cambio supone una modificación respecto de anteriores intervenciones federales en la industria del transporte, que estaban enfocadas en investigaciones relacionadas con trata de personas y determinados delitos. Ahora, la situación migratoria y la documentación de los conductores ocupan un lugar central en los controles.

Otra iniciativa, denominada ICE Wall, fue desplegada después de un accidente mortal ocurrido en Florida. Según lo retomado por Telemundo, la operación derivó en cientos de detenciones de conductores inmigrantes y en el cierre de decenas de escuelas dedicadas a la capacitación para obtener permisos CDL.

Operativos del ICE a camioneros: las nuevas reglas sobre licencias CDL

En paralelo a los operativos, el gobierno federal impulsa restricciones sobre los permisos comerciales para conductores que no tienen ciudadanía estadounidense. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés) estableció medidas que afectan a las llamadas licencias no domiciliadas y que alcanzan a cerca de 200.000 conductores nacidos fuera de EE.UU.

La nueva regulación limita las categorías migratorias que permiten obtener o renovar una CDL no domiciliada a determinados trabajadores con visas H-2A, H-2B y E-2. También elimina el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) como comprobante suficiente para este trámite, una modificación que afecta a personas con DACA, TPS, refugiados, asilados y solicitantes de asilo pendientes.

Durante estas intervenciones, los agentes solicitan CDL, identificaciones y estatus migratorio Fotomontaje realizado con IA

Las autoridades estatales deben verificar el estatus migratorio mediante el sistema federal SAVE. Si se determina que el conductor perdió la autorización correspondiente, la licencia comercial debe ser degradada en un plazo de hasta 30 días.

La norma sobre camioneros migrantes se enfrenta a una demanda

La regulación de la FMCSA es objeto de una disputa judicial, según NBC News. Conductores y organizaciones sostuvieron que la agencia se excedió en sus atribuciones al impedir la renovación de licencias de personas cuyo historial profesional se desarrolló en EE.UU.

Las estaciones de pesaje y zonas de descanso convierten a los camioneros en objetivos de fácil acceso porque deben detenerse obligatoriamente en ellas DHS

La entidad, por su parte, argumenta que existen dudas sobre los antecedentes de determinados conductores en sus países de origen y que el sistema de permisos de trabajo presenta dificultades para verificar su situación. La agencia también citó 17 accidentes mortales ocurridos en 2025 en los que estuvieron involucrados conductores no ciudadanos con CDL.

Tras escuchar los argumentos orales de las partes, se aguarda por una resolución del tribunal federal de apelaciones que decidirá sobre el futuro laboral de 200.000 camioneros no ciudadanos en EE.UU. El fallo determinará la validez de la norma emitida en febrero por la FMCSA.