Deportaciones masivas: el perfil de inmigrante al que apunta el ICE en nuevos operativos en carreteras de EE.UU.

Los operativos migratorios en las carreteras de Estados Unidos se concentraron en los últimos meses en un grupo que ganó presencia en estos controles: los camioneros nacidos fuera del país norteamericano. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) profundizó sus detenciones en estaciones de pesaje, áreas de descanso y centros de viaje, mientras el gobierno de Donald Trump defiende además una regla vigente que restringe las licencias comerciales de miles de conductores.

Qué camioneros alcanza el ICE con sus nuevos controles en carreteras

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) intensificó durante los últimos meses sus acciones contra camioneros nacidos en el extranjero, en lugares frecuentados por estos trabajadores.

Según un informe de Telemundo, los camioneros consultados expresaron temor ante la presencia de agentes migratorios en esos puntos de las carreteras.

La cadena señaló que el gobierno informó en agosto que la segunda ola de Highway Shield retiró de circulación a más de 800 conductores y vehículos; entre los resultados oficiales figuran 51 inmigrantes detenidos.

Uno de los conductores entrevistados por Telemundo, nacido en Estados Unidos, aseguró que presenció detenciones de personas que conocía. Según su relato, los agentes ingresan a los lugares de descanso y hacen descender a los conductores de sus vehículos cuando no cuentan con documentos o cuando su licencia no está vigente.

“Nos están golpeando las puertas y bajando a los choferes, solamente porque no tienen papeles o porque no tienen la licencia válida”, describió el testigo.

El mismo informe señaló que los controles también alcanzan a conductores que no cumplen con los requisitos federales de dominio del inglés. Telemundo explicó que el gobierno busca que una corte de apelaciones mantenga la decisión de dejar sin elegibilidad para renovar sus licencias comerciales a alrededor de 200 mil conductores.

Operation Highway Shield: cómo son los controles del ICE a camioneros en

NBC News verificó más de una docena de videos difundidos en redes sociales que muestran la presencia de agentes de ICE en estaciones de pesaje, áreas de descanso y centros para camioneros en distintos puntos del país. Muchos de esos registros fueron grabados durante agosto, en el marco de la operación denominada Highway Shield.

La agencia de transporte de EE.UU. aplica el criterio del idioma inglés en los camioneros

En algunos videos se observa a agentes que revisan a conductores y, en otros, a hombres esposados junto a camiones o siendo trasladados hacia vehículos policiales. En varios casos, los camioneros aseguraron que las autoridades les solicitan sus licencias, documentos de identidad y comprobantes relacionados con su situación migratoria.

NBC News informó que algunos videos fueron grabados en una parada de camiones ubicada junto a la autopista de peaje de Nueva Jersey. Allí, varias grabaciones realizadas durante agosto muestran a agentes que trasladan esposado a un hombre desde un semirremolque hasta un vehículo utilitario estacionado en el lugar.

Una persona que presenció esas acciones contó a NBC News que los agentes de ICE aparecieron allí casi todos los días y que varios conductores fueron detenidos.

Licencias CDL no domiciliadas: la regla de la Fmcsa judicializada

La administración de Donald Trump también pidió a una corte federal de apelaciones que mantenga una regla final emitida en febrero de 2026. Esa normativa retomó con modificaciones una regulación interina de 2025 y establece la revocación de las licencias comerciales de casi 200 mil conductores nacidos fuera de Estados Unidos.

La administración de Donald Trump solicitó a una corte de apelaciones mantener la revocación de licencias comerciales a casi 200 mil conductores no ciudadanos Archivo

El caso judicial tiene especial importancia porque podría determinar qué ocurre con cientos de miles de conductores no ciudadanos cuyas licencias comerciales estatales, conocidas como CDL, fueron anuladas por la Federal Motor Carrier Safety Administration (Fmcsa), el organismo federal encargado de regular la seguridad de los vehículos comerciales.

La disputa llegó al Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., que escuchó los argumentos orales el 15 de septiembre y aún debe resolver el caso.

La Fmcsa sostiene que existen problemas relacionados con la información disponible sobre el historial de conducción de los inmigrantes en sus países de origen y con el proceso para obtener permisos de trabajo.

Los demandantes, en cambio, sostienen que la agencia se excedió en sus facultades al impedir que determinados conductores no ciudadanos renovaran sus licencias.

También cuestionan la forma en que la norma fue aplicada a grupos de inmigrantes cuya experiencia profesional de conducción se desarrolló completamente dentro de Estados Unidos.