La nueva versión del Formulario 1040 podría pedir datos de ciudadanía y EAD: cómo impactaría en contribuyentes inmigrantes

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) incluyó nuevas preguntas relacionadas con la situación migratoria en el borrador preliminar del formulario 1040, utilizado para presentar una declaración anual de impuestos sobre los ingresos personales. La modificación también aparece en el 1040-SR, destinado a contribuyentes mayores, y en un anexo utilizado para ciertos créditos tributarios.

Qué información migratoria incorporaría el formulario 1040

La principal novedad se encuentra en el apartado denominado “Other Information”. Allí, el contribuyente deberá responder “Sí” o “No” a una pregunta sobre si él y, cuando corresponda, su cónyuge son ciudadanos estadounidenses, nacionales estadounidenses o extranjeros autorizados legalmente para trabajar en el país norteamericano al momento de presentar la declaración.

La respuesta no sería voluntaria. El esquema propuesto establece que los declarantes deben certificar la información bajo pena de ley como parte del proceso para presentar su declaración de impuestos.

El proyecto también contempla otras modificaciones, entre ellas figura una casilla destinada a quienes tengan un cónyuge extranjero no residente o con estatus migratorio dual y opten por considerarlo residente fiscal durante todo el año.

Además, la línea 12c permitiría identificar a los contribuyentes que tuvieron un estatus dual durante el período fiscal. En la sección correspondiente a dependientes también se incorporarían verificaciones sobre el tiempo que los familiares permanecieron junto al declarante y si esa residencia tuvo lugar dentro de EE.UU.

El Schedule 3-A, relacionado con determinados créditos tributarios reembolsables, incluiría preguntas adicionales sobre la situación migratoria y otros requisitos vinculados con el acceso a beneficios fiscales. De esta manera, la propuesta extendería las verificaciones más allá de la declaración principal.

El IRS podría introducir una pregunta sobre la ciudadanía y autorización laboral del contribuyente en el formulario 1040 Fotomontaje generado con IA

Por qué el gobierno plantea modificar los formularios

Según AP News, el Departamento del Tesoro y la administración de Donald Trump sostuvieron que la modificación permitiría impedir que personas que no reúnen determinados requisitos migratorios reciban créditos tributarios o beneficios federales. Según la estimación oficial incluida en la propuesta, los cambios podrían representar un ahorro de hasta US$2000 millones.

Entre los créditos que podrían verse afectados aparecen:

El Earned Income Credit (EITC) , destinado a determinados trabajadores con ingresos elegibles.

, destinado a determinados trabajadores con ingresos elegibles. El Child Tax Credit (CTC) , incluida su parte adicional reembolsable (ACTC) .

, incluida su parte adicional reembolsable . El American Opportunity Tax Credit (AOTC) , relacionado con determinados gastos educativos.

, relacionado con determinados gastos educativos. El Adoption Tax Credit (ATC), vinculado con gastos de adopción.

Investigaciones citadas por AP News estiman que unas 671 mil personas, entre ellas 309 mil niños, podrían dejar de recibir el EITC. Para el ACTC, el cálculo alcanza a aproximadamente 1.1 millones de personas, incluidos 574 mil menores.

Una parte importante de los niños afectados tendría ciudadanía estadounidense debido a su propia condición migratoria, aunque sus padres no cuenten con un estatus legal permanente.

“Su ciudadanía o estatus de residencia no es información que el IRS necesite para procesar una declaración de impuestos. Ni siquiera es información que el IRS necesite para procesar estos créditos fiscales”, señaló Nina Olson, directora ejecutiva del Centro para los Derechos del Contribuyente, a AP News.

El IRS propone limitar el acceso a la parte reembolsable de cuatro beneficios tributarios según el estatus migratorio Imagen creada por IA

Privacidad fiscal y posible impacto migratorio

La iniciativa también abrió interrogantes sobre la utilización de la información recopilada. Olson sostuvo que el IRS ya dispone de números de Seguro Social e ITIN para procesar declaraciones y determinar la elegibilidad de los contribuyentes.

El temor planteado por estos grupos es que los nuevos datos puedan terminar por ser utilizados por las autoridades migratorias para identificar a personas sin autorización legal. “Esto está involucrando al IRS en las políticas de inmigración de esta administración”, señaló Nina Olson.

La situación también podría generar dificultades para trabajadores sin estatus migratorio permanente que presentan declaraciones mediante un ITIN. De acuerdo con AP News, este grupo aporta alrededor de US$14.400 millones en impuestos sobre la renta y otros US$6500 millones en contribuciones destinadas al Seguro Social y Medicare.

Por ahora, los cambios no forman parte de un formulario definitivo. El documento difundido por el IRS está identificado como “Draft - not for filing”, por lo que todavía se encuentra sujeto al proceso de revisión correspondiente y necesita la aprobación de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés).