El IRS confirma que habrá deducciones de hasta US$25.000 para trabajadores que reciben propinas en EE.UU.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) contempla una deducción de hasta 25.000 dólares para trabajadores que reciben propinas calificadas. El beneficio rige hasta el año fiscal 2028 y establece una reducción a partir de determinados niveles de ingresos.

Quiénes pueden acceder a la deducción de ingresos por propinas del IRS

De acuerdo con el IRS y el Departamento del Tesoro, la deducción por propinas calificadas puede llegar a un máximo anual de US$25.000. Esta medida puede alcanzar a alrededor de seis millones de trabajadores que declararon recibir propinas.

El beneficio comienza a reducirse para quienes superan los US$150.000 de ingresos, o US$300.000 en declaraciones conjuntas Fotomontaje realizado con IA

El monto comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los US$150.000. Para matrimonios que presentan una declaración conjunta, el umbral asciende a US$300.000.

Qué registros acepta el IRS para calcular la deducción por propinas

El IRS detalla distintos casos para explicar cómo acreditar las cantidades recibidas. Uno corresponde a Ann, una mesera con US$18.000 en propinas sujetas al Seguro Social registradas en la casilla 7 de su formulario W-2; dado que no declaró sumas adicionales mediante el formulario 4137, puede utilizar ese importe para el cálculo.

Otro ejemplo es Bob, un barman que informó US$20.000 a su empleador mediante el formulario 4070 y otros US$4000 a través del formulario 4137. Su W-2 muestra, además, US$15.000 en la casilla 7.

En esa situación, puede tomar los US$15.000 consignados en el W-2 o los US$20.000 comunicados al empleador. En ambos casos, también puede sumar los US$4000 registrados en el formulario 4137.

Deducción por propinas del IRS: trabajadores autónomos pueden acceder

Los trabajadores por cuenta propia también pueden aplicar la deducción si cuentan con documentación para respaldar esos ingresos. El IRS presenta el caso de Doug, un guía turístico autónomo que obtuvo US$7000 en propinas de clientes mediante una organización de liquidación de terceros.

Su formulario 1099-K registra pagos totales por US$55.000, sin separar aquella cantidad. Doug llevó un registro diario con la fecha, el cliente y el importe recibido en cada recorrido.

Los montos informados en formularios como el W-2 y el 4137 pueden servir para acreditar las propinas calificadas Fotomontaje realizado con IA

Con esa documentación puede incluir los US$7000 al determinar sus propinas calificadas. El IRS ya publicó el Schedule 1-A y las instrucciones correspondientes para reclamar estas deducciones en la declaración federal.

Cómo funciona la deducción del IRS por horas extras

Además de las deducciones incluidas para empleados con propinas, la normativa de impuestos incorpora otro beneficio para determinadas compensaciones por horas extras exigidas por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés). En términos generales, corresponde a la parte del pago que excede la tarifa regular bajo el esquema de “tiempo y medio”.

Los empleos que quedan exentos de pagar impuestos al IRS sobre las propinas

El máximo anual asciende a US$12.500 para contribuyentes individuales y US$25.000 para matrimonios en el caso de que presenten una declaración conjunta. También se aplica una reducción cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los US$150.000, o US$300.000 para declaraciones conjuntas.

La FLSA establece, en términos generales, el pago de al menos una vez y media la tarifa regular por las horas trabajadas que superen las 40 semanales, aunque esto no siempre se aplica y existen determinadas exenciones.