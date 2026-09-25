Avanza el IRS: prevén añadir una nueva pregunta sobre el estado migratorio al formulario 1040

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) presentó un borrador preliminar del formulario 1040 que contiene una modificación vinculada con la situación migratoria de los contribuyentes.

Qué preguntas sobre migración incorpora el formulario 1040

El borrador del formulario 1040 presentado por el IRS incorpora una consulta, que aparece en la página inicial, dentro del apartado denominado “Other Information” (Otra información), que debe responderse mediante una casilla de “Sí” o “No”.

Se plantean nuevos cambios para el formulario 1040, el documento principal utilizado para declarar impuestos sobre la renta en EE.UU. Jon Elswick - AP

La nueva versión incluye una pregunta que busca determinar si la persona que presenta la declaración, o su cónyuge cuando se trata de un trámite conjunto, es ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o cuenta con autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

La formulación esta realizada de la siguiente manera: “Al momento de presentar su declaración, ¿es usted, y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta, ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero legalmente autorizado para trabajar en EE.UU.?”

El borrador también incorpora una casilla para marcar si el contribuyente opta por tratar a un cónyuge que es extranjero no residente o con estatus dual como residente fiscal de EE.UU. durante todo el año.

Además, incluye una verificación en la Línea 12c para señalar si el tributario tuvo la condición de extranjero con estatus dual durante el año fiscal.

Dentro de la tabla de dependientes, se añaden casillas para confirmar si cada familiar a cargo vivió con el tributario más de la mitad del año y si dicha presencia fue en EE.UU.

El documento difundido por el IRS todavía no constituye la versión definitiva. Se trata de un borrador identificado como “Draft - not for filing”, publicado para recibir comentarios y evaluar posibles modificaciones antes de su aprobación. La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) debe revisar y aprobar los formularios antes de su publicación oficial.

El IRS propone limitar el acceso a la parte reembolsable de cuatro beneficios tributarios según el estatus migratorio Fotomontaje realizado con IA

Qué es el formulario 1040 que se debe presentar al IRS

El formulario 1040 es el documento que utilizan los contribuyentes en EE.UU. para informar sus ingresos anuales al gobierno federal.

A través de esta declaración se calculan, entre otros elementos, las deducciones y los créditos aplicables, además de establecer si corresponde pagar impuestos adicionales o recibir un reembolso.

La incorporación de las nuevas preguntas representa un cambio respecto de las versiones anteriores, ya que introduce una consulta específica sobre ciudadanía y autorización para trabajar. De acuerdo con el borrador, la información sería solicitada directamente al contribuyente y, cuando corresponda, también respecto de su cónyuge.

La propuesta llega mientras el Tesoro y el IRS analizan modificaciones relacionadas con la elegibilidad para determinados créditos tributarios. Entre ellos figuran:

El Earned Income Tax Credit (EITC)

El Child Tax Credit (CTC)

El American Opportunity Tax Credit (AOTC)

El Adoption Tax Credit

La posible relación con los créditos fiscales

El abogado Joseph Malouf señaló en una entrevista con Noticias Telemundo que una de las posibles funciones de la pregunta sería ayudar a establecer qué contribuyentes reúnen las condiciones necesarias para determinados beneficios fiscales.

Según explicó, el argumento planteado para incorporar estos datos está relacionado con la necesidad de contar con información suficiente para calcular correctamente la elegibilidad.

“Esa es la excusa que están usando para intentar implementar esos cambios, diciendo: ‘Miren, la realidad es que no podemos calcular correctamente sin la información’”, dijo Malouf.

Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos. “Esto va a provocar que mucha gente no presente sus declaraciones de impuestos por temor a ser deportada si lo hacen”, dijo el abogado.

Los inmigrantes, incluidos quienes no cuentan con estatus regular, tienen obligaciones tributarias y deben utilizar los formularios correspondientes del IRS para declarar sus ingresos.

No presentar las declaraciones puede afectar, además, la documentación de cumplimiento fiscal que eventualmente sea requerida durante determinados procesos migratorios.

“El gobierno ha descrito a las personas indocumentadas como personas que han cometido un delito: estar en el país ilegalmente. La primera pregunta que me hago es cómo este formulario es compatible con la Quinta Enmienda, ya que implica admitir que uno es indocumentado en el país; eso sería admitir un delito”, señaló Malouf.