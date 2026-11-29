“La salida voluntaria puede demorar meses en concretarse”, denunció el abogado de inmigración Héctor Benítez, de la firma BenMe Legal. En una entrevista con Univision afirmó que conoce casos de inmigrantes con la salida aprobada que siguen de tres a cuatro meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras se organiza el traslado. El reclamo se da en medio de cifras récord de inmigrantes que aceptan esta opción para abandonar Estados Unidos.

Qué diferencia a la salida voluntaria de la autodeportación con la aplicación CBP Home

La salida voluntaria está regulada por el artículo 1229c del Título 8 del Código de EE.UU., que permite autorizar a una persona a irse por su cuenta y a su costo.

está regulada por el artículo 1229c del Título 8 del Código de EE.UU., que permite autorizar a una persona a irse por su cuenta y a su costo. Si el permiso se concede antes de que concluya el proceso, no puede superar los 120 días; si se otorga al final, el límite es de 60 días y se exige una fianza.

De acuerdo con el abogado de inmigración, Jesús Reyes, con la salida voluntaria, la persona queda exenta de una deportación y de la penalidad de reentrada de 10 años Associated Press

En la autodeportación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ofrece a quienes se registran en CBP Home pasaje sin costo, un bono de US$3000 y el perdón de multas por no salir a tiempo.

Según Axios, hasta el 16 de julio unas 132.000 personas habían salido mediante ese programa, llamado Project Homecoming, y cerca de la mitad estaba detenida.

Cuánto tiempo permanecen detenidos quienes aceptan irse de Estados Unidos

Los datos agregados muestran plazos menores. Axios informó que los participantes detenidos de Project Homecoming pasaron en promedio 17 días bajo custodia, frente a los 50 días típicos, según datos del ICE.

El gobierno de EE.UU. exhorta a los inmigrantes que permanecían en el país bajo parole a abandonar voluntariamente el territorio norteamericano (conexionmigrante.com)

El Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) calculó que el ICE concedió unas 170.000 salidas voluntarias o retornos voluntarios entre el 20 de enero de 2025 y julio de 2026, y que la estadía promedio de los detenidos sin cargos penales bajó a 31 días con datos parciales de julio.

Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, el 31% de los casos resueltos de detenidos terminó en salida voluntaria , frente al 5% del segundo semestre de 2024, según una investigación del Vera Institute of Justice citada por el MPI.

, frente al 5% del segundo semestre de 2024, según una investigación del Vera Institute of Justice citada por el MPI. Los plazos largos aparecen en casos individuales. Según declaraciones juradas citadas por Scripps News el 25 de noviembre, un hombre detenido con su hija de seis años en el centro de Dilley, Texas, había pasado 43 días allí pese a decir que firmó una salida voluntaria .

. La sentencia Flores fija en 20 días el máximo de detención de menores, y 25 niños de ese centro lo superaban. El DHS respondió que los inmigrantes indocumentados deben irse en lugar de arriesgarse a quedar retenidos.

Qué consecuencias tiene no salir a tiempo y qué advierte el ICE

Quien obtiene la salida voluntaria y no se va dentro del plazo fijado enfrenta dos sanciones legales:

Una multa civil de entre US$1000 y US$5000.

Una inelegibilidad de 10 años para ciertos alivios migratorios, entre ellos la cancelación de la deportación y el ajuste de estatus.

La página del ICE sobre autodeportación advierte que quien es arrestado puede pasar varios meses detenido a la espera de su remoción, y que las prohibiciones de reingreso pueden ser de tres años, de 10 años o permanentes, según el caso.

Un abogado de inmigración reveló un método útil para evitar la deportación en EE.UU. Instagram Jesúsreyeslaw | Freepik

Abogados y defensores sostienen, según el MPI, que la duración y las condiciones de la detención presionan a los inmigrantes a irse. Benítez advirtió que algunos inmigrantes abandonan sus procesos porque ya no quieren seguir detenidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.