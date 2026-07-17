La opción del Uscis que permite solicitar asilo a migrantes miembros de una demanda colectiva

Algunos migrantes que fueron separados de sus familiares en la frontera entre Estados Unidos y México durante la primera administración de Donald Trump pueden acceder a un mecanismo especial para solicitar asilo o reactivar trámites migratorios previos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Quiénes pueden acceder al beneficio especial de Uscis

Según informó el Uscis, esta posibilidad surge de la demanda colectiva Ms. L. v. ICE, cuya conciliación fue aprobada por una corte federal en diciembre de 2023. La resolución ofrece ventajas procesales a determinados integrantes del grupo afectado por las separaciones familiares ocurridas entre 2017 y 2021.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

La iniciativa está dirigida a personas que fueron detenidas junto a seres queridos en la frontera sur y posteriormente divididas por las autoridades migratorias durante ese período.

Los beneficiarios reconocidos como miembros de la acción judicial pueden presentar el Formulario I-589, utilizado para pedir asilo y suspensión de remoción, o gestionar la reapertura de expedientes anteriores vinculados con protección migratoria.

Sin embargo, la agencia aclara que quienes busquen iniciar el procedimiento directamente ante el organismo no deben encontrarse en procesos activos ante tribunales de inmigración ni tener órdenes vigentes de expulsión acelerada o de restablecimiento de remoción emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Qué documentación exige Uscis para acceder al procesamiento especial

Los integrantes del grupo beneficiado deben presentar documentación que demuestre su inclusión dentro de la demanda colectiva. Entre los requisitos figura una copia del correo electrónico de confirmación enviado por el Grupo de Trabajo para la Reunificación Familiar después de la inscripción en Together.gov, la plataforma creada por el gobierno federal para asistir a las familias afectadas.

Además, el organismo migratorio solicita incluir la leyenda “Ms. L. Settlement Class Member” en el sobre utilizado para enviar la documentación, sin incorporar datos personales identificables en la parte exterior.

Otro aspecto importante es que las presentaciones vinculadas con este beneficio deben realizarse por correo postal. La agencia advirtió que las peticiones enviadas mediante modalidades digitales para este programa específico serán rechazadas.

La resolución ofrece ventajas procesales a determinados integrantes del grupo afectado por las separaciones familiares ocurridas entre 2017 y 2021. (AP Foto/Matt York, Archivo) Matt York - AP

Qué ocurre con quienes ya habían iniciado un trámite de asilo con el Uscis

La resolución contempla a las personas que habían presentado una petición migratoria antes del 11 de diciembre de 2023. De acuerdo con el organismo, algunos expedientes podrían reabrirse cuando fueron transferidos a un tribunal de inmigración, rechazados o cerrados administrativamente antes de la entrada en vigor de la conciliación judicial.

En esos casos, los interesados deberán comunicarse con la oficina de asilo que tenga jurisdicción sobre su lugar de residencia actual para solicitar formalmente la revisión del expediente.

La agencia federal señala que cada situación será evaluada de manera individual y que la elegibilidad dependerá de las circunstancias particulares de cada persona.

Cuáles son los plazos para recibir este beneficio migratorio

El Uscis explicó que no existe una fecha límite única para todos los integrantes del grupo beneficiado. Los tiempos para presentar una nueva petición o solicitar la reapertura de un caso previo dependen de factores individuales vinculados con cada expediente.

La resolución también contempla situaciones de personas que habían presentado una petición migratoria antes del 11 de diciembre de 2023 (AP Foto/Eric Gay, Archivo) Eric Gay - AP

Por ese motivo, la agencia recomienda consultar la información disponible en Together.gov y revisar cuidadosamente los términos establecidos en la resolución judicial para verificar los plazos aplicables a cada situación.