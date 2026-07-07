Avanza el ICE: qué se sabe de los 10.OOO arrestos de inmigrantes anunciados por Tom Homan en julio 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) alcanzó más de 10.000 detenciones en un período inferior a cinco días, según informó Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la administración de Donald Trump. La cifra refleja un incremento en las operaciones migratorias desarrolladas durante julio.

Tom Homan confirmó un récord de arrestos del ICE

Durante una entrevista televisiva con Fox News, Homan sostuvo que la agencia elevó el volumen de arrestos gracias a la incorporación de más personal y recursos destinados a los operativos. También indicó que el número diario de detenciones aumentó respecto de los primeros meses del año.

El "zar de la frontera", Tom Homan, anunció que el ICE alcanzó una cifra récord de 10.000 arrestos en menos de cinco días Steve Karnowski - AP

“Subimos la intensidad”, aseguró el funcionario. “Como ven, el ICE tuvo un número récord de arrestos en los últimos cinco días. Rompieron cada récord en el libro. Saben, 10.000 arrestos en menos de cinco días", señaló.

De acuerdo con los datos difundidos previamente por The New York Times, la jornada con mayor actividad superó las 2400 capturas en un solo día. El promedio diario también se incrementó y pasó de alrededor de 1000 arrestos a cifras cercanas a los 2000 por jornada.

“Desde las decisiones de la Corte Suprema, estamos subiendo la intensidad sobre los haitianos que perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Así que tenemos mucho trabajo por hacer", indicó Homan.

Esta cifra marca una intensificación significativa en las operaciones migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump, por lo que los registros diarios previos de la agencia fueron superados Imagen ilustrativa generada con IA

Cómo cambió la estrategia de los operativos migratorios

De acuerdo con The New York Times, las nuevas instrucciones establecen que el 80% de los agentes del ICE deben concentrarse en tareas de localización y arresto. Además, los operativos se desarrollan durante los siete días de la semana con participación directa de los responsables de cada área.

Las detenciones ya no se limitan a operativos específicos. Según la información conocida, también se realizan durante controles vehiculares, procedimientos en espacios públicos y presentaciones programadas de personas ante las autoridades migratorias.

A su vez, la aceleración de los operativos impactó en la capacidad de los centros administrados por el ICE. Los registros internos mostraron que la población bajo custodia supera las 63.000 personas, 4000 más que en los días anteriores al inicio de esta nueva etapa.

“Tenemos más recursos para hacerlo. Tenemos más agentes para hacerlo. Así que verán estas cifras de arrestos subir porque tenemos que detener a estas personas", explicó Homan a Fox News. “No podemos esperar a que cometan otro crimen para encontrarlos. Tenemos que hallar a los criminales y a los no criminales. Eso es exactamente lo que estamos haciendo", agregó.

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Quiénes pueden ser arrestados por el ICE

Las autoridades federales mantienen como prioridad a personas con antecedentes penales. No obstante, Homan afirmó que los agentes no limitarán las detenciones únicamente a personas con historial delictivo. Según explicó, la política actual contempla a cualquier indocumentado.

Las cifras oficiales presentaron diferencias sobre el perfil de los detenidos. Mientras que la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Lauren Bis, indicó que cerca del 70% de los arrestados tienen antecedentes penales, Tom Homan reconoció en la entrevista con Fox News que “justo más de la mitad” son criminales y la otra mitad no.

“Todos están en la mesa. Priorizamos las amenazas a la seguridad pública. El fondo del asunto es que todos están en la mesa", dijo.