Tiene 30 años de residencia legal en Illinois, pero el ICE la detuvo y ahora enfrenta la deportación

Una ciudadana polaca que llegó a Estados Unidos hace 30 años y desde entonces se mantuvo en Illinois con residencia legal fue detenida recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y ahora enfrenta la deportación. Las autoridades aseguran que cometió delitos menores en el pasado, en tanto sus dos hijas, ambas ciudadanas estadounidenses, defienden su inocencia e iniciaron una campaña de recaudación.

La mujer que fue detenida por el ICE y enfrenta la deportación tras 30 años de residir legalmente en Illinois

Beata Siemionkowicz, de origen polaco, llegó a Estados Unidos en 1995 y obtuvo la residencia legal, o green card, por lo que se estableció en Illinois y consiguió trabajo. No obstante, hace 11 meses fue detenida por el ICE mientras arreglaba su jardín, y sus hijas ahora luchan por su liberación.

Las dos hijas de Beata, la migrante que vivió en Illinois por más de 30 años con residencia legal, defienden su inocencia GoFundMe

En diálogo con CNN, indicaron que Beata las crió sola, y pasó por varios empleos para sacarlas adelante. Antes de ser arrestada, trabajaba en un centro de cuidados paliativos.

“Ella bañaba a estos pacientes de la tercera edad, les daba de comer, los llevaba a sus citas con el doctor. Realmente no solo nosotros dependíamos de ella; sus pacientes la extrañan, sus compañeros de trabajo la extrañan”, remarcaron.

De acuerdo con el testimonio de sus dos hijas, la mujer construyó su vida en EE.UU., pero el sueño se derrumbó en agosto de 2025 cuando agentes federales se la llevaron bajo custodia de su casa ubicada en Des Plaines.

El motivo de la detención de Siemionkowicz en Illinois

Las autoridades migratorias basaron la detención de Siemionkowicz en dos cargos penales que datan de hace más de 20 años, en 2001 y 2003. Según sus hijas, este expediente corresponde a una época en la que atravesaban dificultades económicas, cuando su madre intentaba alimentarlas sin tener ingresos estables.

Pese a que reconocieron que los antecedentes existen, Claudia y Gabriela afirmaron que los casos ya se resolvieron. “Ella se presentó ante el tribunal, cumplió con sus obligaciones y realizó su servicio comunitario”, indicaron.

Las hijas de la mujer polaca con residencia legal detenida por el ICE en Illinois

Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) argumentó la detención con base en dos cargos por hurto en tiendas. Asimismo, agregó que en Polonia enfrenta un proceso judicial por una presunta entrega de información personal para ayudar a otras personas a obtener visas con documentos falsificados.

Sin embargo, sus dos hijas compartieron con CNN una declaración jurada certificada por el gobierno de Polonia en la que se deja constancia de que, a febrero de 2025, no tenía cargos pendientes.

El proceso para la liberación de la migrante detenida por el ICE en Illinois

Con la esperanza de que su pesadilla judicial termine, las jóvenes crearon una página de GoFundMe en la que solicitan donaciones para afrontar los costos del proceso. Allí, señalaron que los robos por los que está detenida Beata equivalen juntos a menos de 150 dólares.

“Estas acusaciones menores NUNCA deberían haber vuelto a acosarla a ella y a su familia de una manera tan descomunal y cruel”, escribieron. Actualmente, la mujer permanece bajo custodia federal en el condado de Campbell, Kentucky, separada de Claudia y Gabriela.

Durante los últimos 11 meses, no pudieron visitarla en persona por la larga distancia a la que se encuentran. “Son como 10 horas en auto desde Chicago hasta el centro de detención. Podemos enviarle mensajes de texto y hacer dos videollamadas de 15 minutos a la semana, pero ya hemos gastado más de US$2000 hasta ahora solo por querer hablar con nuestra mamá”, comentaron.

Las dos hijas de la mujer con residencia legal crearon una campaña de recaudación para afrontar los gastos del proceso judicial frente al ICE GoFundMe

Claudia, que cursa sus estudios secundarios, perdió clases para ayudar a la familia. “Tuve que tomarme un tiempo libre de la escuela y dedicarme a trabajar para poder pagar la hipoteca, las cuentas y los honorarios legales. Básicamente, toda nuestra vida gira en torno a la defensa de estas causas”, contó.

Por su parte, Gabriela tiene un negocio, pero sus ingresos no son suficientes. “Me quedo atrasada con el dinero, obviamente porque toda mi vida gira en torno a esto: responder correos, programar llamadas, hablar con los abogados”, explicó.

En junio, presentaron un recurso judicial y ahora esperan una respuesta de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés). Por el momento, la campaña recaudó más de US$7900, y tiene el objetivo de llegar a US$12.000.