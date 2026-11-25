Un juez federal de Massachusetts anuló la regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que habría obligado a estudiantes y visitantes de intercambio extranjeros a pedir una extensión después de cuatro años en el país. La orden final del 16 de noviembre de 2026 mantiene el esquema que permite permanecer mientras dure el programa autorizado, siempre que se conserve el estatus migratorio. A la fecha, el Gobierno puede apelar la sentencia.

Qué dice la orden sobre las visas especiales para extranjeros en EE.UU.

El juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, calificó la regla de arbitraria, caprichosa, un abuso de discreción y contraria a la ley, según la orden.

La norma alcanzaba a estudiantes con visa F , investigadores y docentes con visa J y representantes de prensa extranjera con visa I.

, investigadores y docentes con visa J y representantes de prensa extranjera con visa I. Según Harvard Magazine, tres organizaciones que representan a universidades y educadores, Harvard incluida, y cuatro organizaciones laborales presentaron la demanda en agosto.

La sentencia final dejó sin efecto la regla que habría fijado un vencimiento para la estadía de estudiantes F-1, visitantes J-1 y periodistas con visa I en Estados Unidos Imagen creada con IA

Por qué el DHS perdió: costos, alternativas y límites legales

El tribunal concluyó que el DHS no sopesó bien los costos y beneficios, y que el fraude y la seguridad nacional no justificaban la medida.

También le reprochó no haber considerado alternativas menos gravosas, como un mejor uso del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, por sus siglas en inglés).

menos gravosas, como un mejor uso del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, por sus siglas en inglés). Las limitaciones académicas excedían la autoridad del DHS: la regla buscaba prohibir cambiar de concentración , cursar títulos conjuntos o estudiar un programa que no fuera de nivel superior al ya completado.

, cursar títulos conjuntos o estudiar un programa que no fuera de nivel superior al ya completado. Para el juez, el estatuto no da al DHS una autoridad tan amplia para socavar el programa de visas F-1.

Cronología de la regla del DHS sobre la duración del estatus

El DHS publicó la regla el 17 de julio de 2026 y debía entrar en vigor el 15 de septiembre de 2026.

y debía entrar en vigor el 15 de septiembre de 2026. El 14 de septiembre de 2026 , un día antes, el tribunal suspendió su aplicación mediante una medida cautelar, por lo que la regla nunca llegó a regir.

, un día antes, el tribunal suspendió su aplicación mediante una medida cautelar, por lo que la regla nunca llegó a regir. El Gobierno apeló esa medida ante el Tribunal del Primer Circuito, y el recurso seguía pendiente, según la propia orden, al dictarse la sentencia final.

La sentencia final dejó sin efecto la regla que habría fijado un vencimiento para la estadía de estudiantes F-1, visitantes J-1 y periodistas con visa I en Estados Unidos Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Para tener en cuenta

Aplica a estudiantes con visa F-1, visitantes de intercambio con visa J-1 y periodistas con visa I. El esquema también comprende a dependientes F-2 y J-2 elegibles .

. Quienes cursan carreras, doctorados o investigaciones de más de cuatro años no deben pedir una extensión al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) solo por superar ese plazo.

(Uscis, por sus siglas en inglés) solo por superar ese plazo. Siguen vigentes las obligaciones habituales: mantener el estatus, tener actualizados los formularios I-20 o DS-2019 , pedir a tiempo las extensiones académicas y obtener autorización antes de trabajar.

, pedir a tiempo las extensiones académicas y obtener autorización antes de trabajar. Una apelación, por sí sola, no restablecería la regla.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.