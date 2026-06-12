La práctica señalada por EE.UU. como riesgosa que puede derivar en sanciones migratorias, advierten los abogados

El gobierno de Estados Unidos mantiene una vigilancia más estricta sobre los viajeros que ingresan con visas B-1 y B-2 y que son sospechosos de utilizar esos permisos con fines distintos a los declarados ante las autoridades migratorias. Entre las prácticas bajo observación se encuentra el denominado “turismo de parto”.

Qué consecuencias puede tener el turismo de parto en EE.UU.

La modalidad que consiste en viajar al país norteamericano con el objetivo principal de que un hijo nazca en territorio estadounidense y acceda automáticamente a la ciudadanía puede incurrir en un fraude migratorio. Abogados especializados en inmigración explicaron que el punto central de estos casos no es el nacimiento en sí, sino la intención con la que la persona ingresó.

“Si la persona no viene con la intención de ser turista, sí está cometiendo fraude al entrar a EE.UU. con una visa de turista para cualquier otra razón, por ejemplo, con la intención de venir a tener a su hijo aquí”, dijo la abogada Silvia Mintz en una entrevista con Telemundo.

Cuando las autoridades consideran que existió una declaración falsa sobre el propósito del viaje, pueden tomar medidas migratorias. Según la especialista, en esos casos, las autoridades tienen facultades para cancelar documentos vigentes y rechazar futuras solicitudes.

Además de la revocación de la visa, los antecedentes generados por este tipo de situaciones pueden permanecer durante largos períodos en los registros migratorios. Esto podría dificultar la obtención de nuevos permisos de ingreso o provocar mayores controles en futuras visitas.

Incluso, una persona puede enfrentar impedimentos para entrar al país norteamericano al momento de arribar a un puerto de entrada si los agentes consideran que existen elementos que demuestran un uso indebido de la visa.

“Puede ser que a una señora se le complique el embarazo y termine teniendo a su hijo aquí, no porque venía a tenerlo, sino porque tuvo una emergencia. Entonces hay muchas personas que con la visa de turismo pueden venir a buscar cuidado médico, siempre y cuando paguen por ese cuidado y no sean una carga para el gobierno”, explicó la abogada.

El pago de los gastos médicos es un factor clave para mantener la visa de turista

Uno de los aspectos que más analizan las autoridades es si la persona asumió la totalidad de los costos derivados de la atención médica recibida durante su permanencia en EE.UU. Mintz indicó que cuando un visitante utiliza recursos públicos o deja de pagar servicios vinculados al parto, puede ser considerado una carga para el Estado, una circunstancia que puede influir negativamente en su situación migratoria.

Por ese motivo, la abogada recomienda conservar toda la documentación relacionada con facturas, recibos y pagos efectuados a hospitales, médicos y centros de salud, incluso muchos años después del nacimiento.

El gobierno estadounidense podría revocar una visa al detectar personas que mujeres embarazadas ingresan con la intención oculta de obtener la ciudadanía para sus hijos Stock en canva

“Porque la idea es que, si entraron como turistas, tuvieron un hijo y además no pagaron el parto, estarían siendo una carga para EE.UU. y puede ser una razón para una revocación”, reiteró Mintz a Telemundo.

Qué permite una visa de turista en EE.UU.

Las visas de turista B-1 y B-2 están destinadas a estadías temporales vinculadas a actividades específicas. Entre ellas se encuentran:

Turismo

Visitas familiares

Participación en determinados eventos

Algunas gestiones de carácter comercial

Aunque las emergencias médicas no se consideran fraude, es fundamental que los extranjeros demuestren su capacidad de pago para no convertirse en una carga pública y no perder la visa

Más allá de que el propósito de recibir atención médica es válido si se asumen todos los costos, las autoridades estadounidenses remarcan que la transparencia sobre el motivo del viaje es un requisito fundamental.