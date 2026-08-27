La suspensión de visas de EE.UU. no afecta a todos: quiénes pueden solicitar todavía una cita con normalidad

La administración Donald Trump dispuso una suspensión temporal de las entrevistas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de Estados Unidos. El objetivo informado por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) es capacitar a los funcionarios en la aplicación de nuevas directrices relacionadas con la denominada regla de carga pública.

Qué solicitantes pueden continuar con sus citas

De acuerdo con The Wall Street Journal, la pausa global afectó a solicitantes de visas de inmigrante con entrevistas programadas en embajadas y consulados de Estados Unidos, cuyos turnos comenzaron a ser postergados. La suspensión temporal se dispuso para que los oficiales consulares recibieran capacitación sobre nuevas directrices relacionadas con la regla de “carga pública”.

Los tramites de visas de inmigrantes quedaron suspendidas tras la medida del Departamento de Estado para brindar capacitación exhaustiva a los oficiales consulares Fotomontaje realizado con IA

“La administración Trump está protegiendo al pueblo estadounidense al mantener los más altos estándares de selección y verificación de los solicitantes de visa”, dijo un portavoz del DOS al medio estadounidense.

Por otra parte, las visas de no inmigrante no quedaron incluidas en la pausa establecida para la capacitación sobre carga pública. Por ese motivo, quienes tramitan permisos para visitas temporales, negocios u otros fines contemplados dentro de esta categoría pueden continuar con sus procesos consulares.

La medida busca que los oficiales consulares analicen si una persona podría depender de beneficios públicos después de ingresar al país norteamericano. Para determinarlo, las nuevas instrucciones contemplan factores como la edad, la salud, la situación económica, el dominio del inglés y la eventual necesidad de atención médica prolongada.

Cuánto puede durar la suspensión de visas de inmigrante

Por el momento, no existe una fecha definida para el final de la pausa de las entrevistas de inmigrante. Los solicitantes cuyos turnos fueron afectados recibieron comunicaciones sobre la postergación, pero sin un nuevo período ni un calendario para retomar los procedimientos.

“No creo que la extiendan indefinidamente, sobre todo para los países desarrollados más ricos”, señaló Melissa Chavin, abogada de inmigración estadounidense radicada en Londres, a The Wall Street Journal. “Con las nuevas directrices, a las personas de países en desarrollo les podría resultar más difícil tramitar sus solicitudes”, agregó.

El DOS señaló que la capacitación de los funcionarios consulares estaba prevista para desarrollarse durante esta semana en la mayoría de sus representaciones diplomáticas. La duración de esa instancia constituye uno de los elementos que determinarán cuándo podrán retomarse las entrevistas.

Al no tratarse de visas de inmigración, los solicitantes de los permisos de no inmigrante no sufrieron la postergación de sus citas Fotomontaje realizado con IA

Qué implica la regla de carga pública

La regla de carga pública forma parte de la legislación migratoria federal y permite considerar la posibilidad de que un solicitante dependa de determinados beneficios gubernamentales después de obtener una visa de inmigrante. La evaluación debe realizarse sobre cada caso de manera individual.

Con las nuevas directrices, los funcionarios deberán prestar mayor atención a las condiciones personales y económicas de quienes solicitan una visa.

El propósito declarado por el gobierno es determinar si cuentan con recursos suficientes para sostenerse y reducir el riesgo de dependencia de programas financiados con fondos públicos.

El conflicto por estas medidas se suma a otras acciones de la administración Trump dirigidas a modificar las condiciones de la migración legal. Entre ellas figura la revisión y revocación de visas, además de cambios en los requisitos aplicados a extranjeros que buscan permanecer en EE.UU..

Qué ocurre con las visas B-1 y B-2

Aunque las visas B-1 y B-2 no forman parte de la suspensión, el gobierno federal anunció que planea revocar estos permisos a determinados extranjeros que solicitaron asilo.

La medida podría alcanzar hasta 200 mil visas emitidas entre 2016 y 2026 a personas que luego presentaron solicitudes de asilo. Una eventual revocación de estos permisos no supone por sí misma una deportación inmediata. Sin embargo, los afectados dejarían de contar con su condición formal de visitantes de negocios o turistas.