La tarifa que los siguientes migrantes deben pagar o perderán su caso y su permiso de trabajo en EE.UU.
El cobro aplica a quienes tienen un caso pendiente por más de un año; si no se paga en 30 días tras la notificación, la solicitud queda rechazada automáticamente
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Los solicitantes de asilo en EE.UU. deben tener en cuenta ciertas tarifas obligatorias que deben pagar para evitar retrasarse y, eventualmente, perder su caso y su permiso de trabajo. Actualmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) exige un pago anual de 102 dólares como parte de una medida implementada bajo el gobierno del presidente Donald Trump.
Los solicitantes de asilo deben pagar US$102 para evitar perder su caso
Con las normas actualizadas del Uscis, los solicitantes de asilo que tengan un caso pendiente por más de un año deben conocer la tarifa implementada bajo las órdenes del presidente Trump.
El pago de US$102, ajustado por la inflación, corresponde a un cargo anual necesario para asegurar que su proceso continúe sin inconvenientes.
Según el sitio web oficial del Uscis, cumplir con este pago es obligatorio debido a las siguientes reglas y consecuencias:
- Plazo estricto: el envío de dinero debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a recibir la notificación.
- Consecuencias del impago: si no se paga a tiempo, la solicitud de asilo será rechazada automáticamente y se cancelará el permiso de trabajo.
- Método: la tarifa debe pagarse obligatoriamente en línea. Las autoridades no aceptan cheques ni giros postales.
En general, los migrantes reciben una notificación por correo postal en la que la agencia les indica cómo efectuar el pago. Por este motivo, es crucial que los peticionarios mantengan su dirección actualizada ante las agencias correspondientes, como el Uscis y la corte de inmigración.
El cambio de dirección puede realizarse directamente a través del sitio web oficial. Si la persona no puede utilizar esta herramienta, debe completar y enviar por correo postal el Formulario AR-11 (Tarjeta de Cambio de Dirección del Extranjero).
Por qué los solicitantes de asilo deben pagar la tarifa de US$102
La tarifa de asilo fue creada por la administración Trump bajo la ley H.R.1, conocida también como One Big Beautiful Bill Act. El objetivo, según un anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), es cubrir la financiación de las operaciones de control migratorio y garantizar que los extranjeros paguen por los servicios de inmigración.
La norma final entró en vigor el 29 de mayo de 2026, por lo que desde entonces todas las personas con casos pendientes deben cumplir con el pago. La agencia también señaló que rechazará cualquier Formulario I-102 sin la tasa de presentación correspondiente si su matasellos es del 29 de mayo de 2026 o posterior.
Mediante la nueva normativa, el Uscis además retendrá la tarifa de presentación del Formulario I-589 si la agencia rechaza el trámite por haber sido presentado incorrectamente.
No pagar la tarifa de US$102 puede derivar en deportación para los solicitantes de asilo
En el comunicado, el DHS remarcó que la norma final provisional establece que si un extranjero no paga la AAF puede llevar a la expulsión, además del rechazo del trámite. Si un extranjero no tiene estatus legal en EE.UU., se iniciará el proceso de deportación.
En caso de que el solicitante de asilo cuente con otro estatus para su estadía en EE.UU. regirán solamente los términos de esa protección.
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