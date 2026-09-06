Llegaron como inmigrantes y dejaron sus trabajos para perseguir su sueño: hoy tienen más de 80 obras en EE.UU.

Dos extranjeros que llegaron como inmigrantes a Estados Unidos cuando eran pequeños se reencontraron años después de terminar la secundaria y dejaron sus trabajos estables con el objetivo de perseguir su sueño al crear en conjunto su proyecto muralista IT-RA ICONS. En la actualidad, disfrutan del trabajo diario junto a sus colegas y tienen más de 80 murales dispersos a lo largo del territorio estadounidense.

Dejaron todo para perseguir su sueño americano

Isaac Tapia y Rico Alvarez son los creadores de IT-RA ICONS, un dúo de muralistas que ha logrado destacar en el ámbito artístico estadounidense.

Isaac emigró desde México a los nueve años junto a su madre y su hermana, mientras que la familia de Rico llegó desde Uruguay en 2002.

Los inmigrantes se conocieron en la escuela secundaria Paseo Academy of the Arts, y años después se reencontraron y crearon su emprendimiento @itraicons

Los dos inmigrantes se conocieron en la escuela secundaria Paseo Academy of Fine and Performing Arts, donde cultivaron su pasión por el arte mientras superaban desafíos del proceso migratorio, tales como la barrera del idioma y la búsqueda de identidad, según relataron en diálogo con Startland News.

“Llegar aquí sin saber ni una sola palabra de inglés fue terrible. De hecho, tenía clases de inglés en Uruguay y las estaba suspendiendo”, explicó Álvarez.

Asimismo, Álvarez destacó que, gracias a que comprenden los desafíos que enfrentan los migrantes en EE.UU., sus lazos los convierten en “un dúo muy unido”.

El dúo muralista de inmigrantes que hoy triunfa en EE.UU.

Si bien los dos inmigrantes se conocieron en la escuela secundaria, pasaron años hasta que sus caminos volvieron a unirse.

Tras reconectarse años después de graduarse, realizaron su primer mural en 2017 para el Richardson Early Learning Center.

Los murales del dúo de inmigrantes se caracterizan por colores vibrantes y temáticas que aluden a su identidad como migrantes en EE.UU. @itraicons

La primera colaboración resultó tan exitosa que impulsó el nacimiento de su negocio conjunto.

En 2021, motivados por el crecimiento de su portafolio y a pesar del temor inicial, decidieron dejar sus trabajos de tiempo completo para enfocarse completamente en su emprendimiento de pintura mural.

Con un arduo trabajo, IT-RA ICONS floreció y hoy sus murales destacan en todo EE.UU. Los artistas cuentan con más de 80 obras, la mayoría en el área metropolitana de Kansas City, además de en otros estados como Iowa, Wisconsin, Massachusetts y Nevada.

Las obras de los muralistas inmigrantes que se instalaron en EE.UU.

El sitio web del dúo de muralistas señala que sus obras se caracterizan por colores vibrantes, diseños en constante evolución y temáticas que refieren a sus identidades como artistas que emigraron a Estados Unidos de niños.

“Creo que eso es lo que aportan nuestros murales: visibilidad a comunidades que no suelen ser destacadas, historias que se ocultan”, expresó Álvarez. En el portal, los usuarios pueden observar un mapa interactivo que muestra todos los trabajos de IT-RA ICONS en EE.UU.

Dejaron sus trabajos para perseguir su sueño y hoy tienen más de 80 obras en EE.UU.

En conjunto, los artistas también crearon MASA (Migrating Assembly for Art and Stories), un colectivo de artistas latinos de Kansas City.

“En mayo de 2026, la Cámara de Comercio de Greater Kansas City les otorgó el premio Luminary Arts & Creative Small Business Award. Para Isaac y Rico, crear obras que respeten la identidad de los vecindarios es una forma de validar los sacrificios que hicieron sus padres al emigrar y de vivir su propia versión del sueño americano.”

“Cada vez que pintamos un mural, tenemos que asegurarnos de que lo que plasmamos represente la esencia de la comunidad y respete algunas de las historias que surgen del barrio”, comentó Tapia al respecto.