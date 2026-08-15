Lo deportaron, adoptó una identidad falsa y se convirtió en ciudadano americano: el Uscis busca su desnaturalización

Un hombre nacido en India enfrenta ahora un proceso de desnaturalización que podría hacerle perder la ciudadanía estadounidense que obtuvo después de haber utilizado otra identidad y ocultado sus antecedentes migratorios. Años antes, una autoridad migratoria había ordenado su deportación, pero el gobierno sostiene que nunca abandonó el país norteamericano y que posteriormente consiguió avanzar en el sistema con un nombre, una fecha de nacimiento y otros datos diferentes.

Harinder Singh: la demanda de desnaturalización por una supuesta identidad falsa en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos presentó una demanda civil contra Harinder Singh, también identificado como Harinder Singh Sanghera y Rushpal Singh, residente de Olathe, Kansas, para revocar la ciudadanía que obtuvo mediante un proceso que las autoridades consideran ilegal.

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El caso fue presentado el 7 de agosto de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Kansas y apunta a dejar sin efecto su naturalización y cancelar el certificado que acredita su condición de ciudadano americano.

Según el comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito de Kansas, Singh habría ocultado deliberadamente información relevante de su historial migratorio y utilizado una identidad diferente para acceder a beneficios que finalmente le permitieron convertirse en ciudadano estadounidense.

La acusación sostiene que las modificaciones no se limitaron a su nombre, sino que incluyeron otros elementos fundamentales de sus antecedentes migratorios.

El caso también contó con el apoyo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) que aportó elementos considerados relevantes para la investigación que desembocó en la acción de desnaturalización. El organismo señaló en un comunicado que colaboró en la investigación sobre la forma en que Singh obtuvo su ciudadanía.

De acuerdo con el comunicado del Distrito de Kansas, la legislación migratoria estadounidense permite revocar la ciudadanía de una persona naturalizada cuando esta fue obtenida de manera ilegal o cuando el procedimiento estuvo basado en la ocultación de un hecho material o en una declaración falsa realizada deliberadamente.

Harinder Singh y la orden de deportación que recibió en EE.UU. en 1995

La historia se remonta a 1991, cuando el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización, conocido como INS, tomó contacto por primera vez con Singh en el aeropuerto JFK de Nueva York. En aquella oportunidad, el hombre se presentó ante las autoridades bajo el nombre de Rushpal Singh.

Ese dato adquiere una importancia central en el proceso actual porque, según el gobierno, esa identidad y los antecedentes asociados a ella fueron posteriormente omitidos cuando Singh volvió a solicitar beneficios migratorios utilizando otro nombre.

La acusación sostiene que el imputado utilizó nombres falsos, entre ellos los de Harinder Singh Sanghera y Rushpal Singh, para ocultar su historial migratorio Foto de freepik disponible en freepik

En agosto de 1995, un juez de inmigración ordenó su deportación. La decisión fue posteriormente confirmada por la Junta de Apelaciones de Inmigración. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no tienen registros que demuestren que Singh haya abandonado el país norteamericano en cumplimiento de aquella orden.

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En junio de 1996, menos de un año después de la orden de deportación, Singh presentó ante el INS una solicitud para obtener un beneficio migratorio bajo el nombre Harinder Singh. Según la acusación del Gobierno, no solo modificó su identidad nominal, sino también distintos datos de su historia personal y migratoria.

Entre los elementos que habría cambiado se encuentran:

El nombre, al pasar de Rushpal Singh a Harinder Singh

La fecha de nacimiento

La fecha en la que había ingresado a Estados Unidos

La base fáctica de su solicitud migratoria

Los antecedentes migratorios previos bajo una identidad diferente

El INS aprobó aquella solicitud. Posteriormente, en octubre de 2000, la agencia aprobó su solicitud para ajustar su estatus y convertirse en residente permanente legal bajo la identidad de Harinder Singh.

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El proceso no terminó con la obtención de la residencia permanente. Ocho años después de la aprobación de su ajuste de estatus, Singh se naturalizó como ciudadano estadounidense bajo la identidad y el historial migratorio correspondientes a Harinder Singh.

Ceremonia de naturalización para obtener la ciudadanía americana

Según la demanda presentada por el gobierno, durante ese procedimiento no informó a las autoridades sobre su historial migratorio anterior bajo otro nombre.

La acusación del gobierno se concentra precisamente en esa supuesta ocultación. No se trata únicamente de que Singh hubiera utilizado un nombre distinto en el pasado, sino de que, según la demanda, habría construido posteriormente un historial migratorio bajo otra identidad y habría llegado a la naturalización sin revelar los antecedentes que podían afectar su elegibilidad.

Por esa razón, las autoridades buscan que un tribunal revoque la admisión de Singh como ciudadano americano y deje sin efecto el certificado de naturalización que recibió.