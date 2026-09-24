Los riesgos de salir de Estados Unidos y ser inmigrante con residencia permanente

Tener una green card permite a un residente permanente salir de Estados Unidos y volver posteriormente. Sin embargo, el documento no elimina los controles migratorios en los puertos de entrada, sino que cada regreso implica una inspección por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Green card: qué ocurre al permanecer más de seis meses fuera de EE.UU.

“ La mayoría de las personas pueden salir y regresar sin problema ”, aseguró el abogado de inmigración, Armando Olmedo, en una entrevista con Univision.

”, aseguró el abogado de inmigración, Armando Olmedo, en una entrevista con Univision. El letrado advirtió sobre algunos riesgos: “Hay un grupo de personas que tienen que estar conscientes de que si salen, cuando regresen, en un punto de inspección ciertas cosas pueden surgir que les pueden prohibir el ingreso”.

Según el abogado, la duración de la salida es uno de los factores que pueden modificar las condiciones de ingreso. Una ausencia inferior a 180 días suele corresponder al escenario de un viaje temporal.

Cuando la permanencia fuera del territorio supera los 180 días, la situación cambia y el residente puede quedar sujeto a una revisión migratoria más amplia. En ese escenario, el titular de la green card puede ser considerado solicitante de admisión y quedar expuesto a criterios de inadmisibilidad durante la inspección.

Además, una ausencia superior a seis meses puede generar una presunción de interrupción de la residencia continua necesaria para la naturalización. En el trámite de la ciudadanía, el migrante deberá demostrar que mantuvo su residencia principal en EE.UU. durante el período de permanencia en el extranjero.

“Si te pasas más de un año fuera del país, te pueden incluso hasta quitar la residencia”, señaló Olmedo.

Cómo funciona el permiso de reingreso para migrantes con green card

Bajo una posible ausencia prolongada, los residentes permanentes pueden solicitar previamente un permiso de reingreso mediante el formulario I-131. De acuerdo con la CBP, este documento suele tener una vigencia de hasta dos años.

El documento también sirve como evidencia de que la persona pretende conservar su residencia permanente. Sin embargo, contar con este permiso no garantiza automáticamente la entrada.

Para los titulares de una green card, el límite de 180 días fuera de EE.UU. marca un punto crítico en su estatus migratorio al intentar reingresar al país norteamericano Adam Gray - FR172090 AP

Al llegar a EE.UU., la CBP tiene las facultades para determinar la admisibilidad del viajero y realizar la inspección correspondiente. Cuando la ausencia supera los dos años o el permiso de reingreso ya venció, el titular de la green card puede necesitar una visa de residente de retorno SB-1.

Esta solicitud se realiza ante una embajada o consulado estadounidense y busca permitir el regreso de una persona que no pudo volver dentro del período autorizado.

Redes sociales y asilo: otros problemas al volver a EE.UU. con green card

Según el abogado de inmigración, el historial criminal constituye otro elemento que puede generar preguntas durante una inspección.

“Aun si en el pasado tú has podido viajar y regresar a EE.UU. sin problema, eso puede surgir ahora bajo el nuevo escrutinio de esta administración”, detalló Olmedo en diálogo con Univision.

Con un permiso de reingreso, los residentes permanentes pueden viajar al extranjero y regresar al país de manera segura sin poner en riesgo su condición migratoria CBP

Los controles también pueden incluir la revisión de información disponible en redes sociales. El abogado señaló que esta posibilidad continúa como parte de las inspecciones, incluso para quienes ya poseen una green card.

Existe además una situación particular para ciertos titulares de green card. “Si una persona recibió una residencia a base de un asilo y, al tener el documento, regresa a su país de donde pidió el asilo, eso podrían cuestionarlo como fraude”, explicó.

Los riesgos de salir de EE.UU. con la residencia permanente en trámite

Las precauciones también alcanzan a quienes todavía no tienen una green card y esperan la aprobación de un ajuste de estatus mediante el formulario I-485.

Salir de EE.UU. mientras la solicitud permanece pendiente, sin contar previamente con un Advance Parole, puede llevar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) a considerar abandonado el trámite.

Existen excepciones para titulares de visas que mantienen un estatus válido. Entre ellos se encuentran algunas personas con documentos H-1B, L-1, K-3 y V, además de determinados dependientes, quienes pueden viajar y regresar bajo las condiciones correspondientes.