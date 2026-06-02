Alerta green card: quiénes no deberían salir de EE.UU. mientras Uscis revisa su caso migratorio

Los extranjeros que tienen un ajuste de estatus en trámite para obtener la residencia permanente en Estados Unidos deben actuar con cautela antes de programar un viaje al exterior. Tanto el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) como abogados especializados advierten que abandonar el país sin la autorización adecuada puede afectar el proceso para obtener la green card.

¿Quiénes no deberían salir de Estados Unidos mientras esperan la green card?

La principal advertencia alcanza a los solicitantes que tienen un Formulario I-485 pendiente y todavía no recibieron una autorización de viaje aprobada. Andrés Echevarría, socio del estudio jurídico internacional Vivanco & Vivanco, explicó que una persona con un trámite de ajuste de estatus en curso puede viajar al exterior sin comprometer su proceso migratorio, únicamente si cuenta con un permiso conocido como Advance Parole.

La principal advertencia está dirigida a quienes tienen un Formulario I-485 pendiente y aún no recibieron un permiso de viaje aprobado FREEPIK

El especialista señaló que la autorización permite salir y volver a ingresar legalmente a EE.UU. mientras la solicitud de residencia permanente continúa bajo análisis. De acuerdo con el experto y la información publicada por Uscis, los grupos que enfrentan mayores riesgos al viajar son:

Solicitantes con un Formulario I-485 pendiente que todavía no recibieron un permiso de viaje válido.

que todavía no recibieron un permiso de viaje válido. Personas que presentaron una solicitud de autorización de viaje , pero cuya aprobación aún no fue emitida.

, pero cuya aprobación aún no fue emitida. Extranjeros cuya visa original ya expiró y dependen exclusivamente del expediente de ajuste de estatus.

y dependen exclusivamente del expediente de ajuste de estatus. Personas con antecedentes migratorios o situaciones que podrían ser revisadas nuevamente durante el reingreso.

o situaciones que podrían ser revisadas nuevamente durante el reingreso. Solicitantes que no cuentan con una excepción migratoria que les permita viajar y regresar mientras el caso continúa pendiente de decisión.

El permiso de viaje que puede proteger una solicitud migratoria

Uscis explica que las personas que necesitan viajar mientras mantienen determinadas solicitudes abiertas pueden solicitar una autorización con el Formulario I-131. Para los solicitantes de ajuste de estatus, este documento puede materializarse en un permiso conocido como Advance Parole, que permite salir y regresar legalmente sin abandonar el trámite migratorio pendiente.

Intentar regresar con una visa de turista cuando existe un ajuste de estatus pendiente puede resultar riesgoso, ya que los oficiales migratorios podrían cuestionar el propósito del ingreso o el uso de ese documento.

El Formulario I-131 permite solicitar una autorización de viaje para salir y regresar legalmente mientras se analiza la green card Imagen ilustrativa generada con IA

Los riesgos migratorios durante la revisión de un caso

Las instrucciones del Formulario I-131 también incluyen advertencias para quienes tienen solicitudes migratorias inconclusas. Uscis señala que algunos solicitantes pueden enfrentar dificultades si permanecen fuera mientras reciben requerimientos de evidencia adicional, notificaciones oficiales y otras comunicaciones relacionadas con sus expedientes.

La agencia también indicó que determinados procesos migratorios pueden continuar su evaluación mientras el solicitante se encuentra en el extranjero, por lo que recomienda revisar cuidadosamente las instrucciones aplicables antes de planificar cualquier viaje internacional.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

¿Qué extranjeros pueden viajar sin solicitar un Advance Parole?

De acuerdo con el Uscis, existe un grupo limitado de extranjeros que puede salir de EE.UU. mientras su Formulario I-485 permanece pendiente sin necesidad de gestionar un Advance Parole, siempre que conserve un estatus migratorio válido y regrese con la documentación correspondiente. Entre las excepciones figuran: