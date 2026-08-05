Markwayne Mullin, secretario del DHS, sobre el fin del TPS para haitianos: “Ahora vamos por ellos”

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), abordó en declaraciones recientes temas críticos sobre migración y se pronunció sobre el fallo judicial respecto al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para personas originarias de Haití. En ese sentido, aseguró que el gobierno “ahora irá por ellos”.

“Ahora vamos por ellos”: la declaración Markwayne Mullin, secretario del DHS, sobre el fin del TPS para haitianos

En su reciente visita a la frontera sur de Estados Unidos, Mullin analizó temas críticos sobre la política migratoria actual del gobierno federal y las acciones del DHS. Además de detallar los esfuerzos de vigilancia en el área y defender las medidas de la administración del presidente Donald Trump, se pronunció sobre el fallo judicial de junio que afecta la extensión del TPS.

Ante la consulta de la periodista de NewsNation sobre estos migrantes, el funcionario fue tajante: “Estamos yendo por ellos ahora mismo”. Luego, sostuvo que los beneficiarios cuyo TPS expiró tienen la alternativa de deportarse voluntariamente.

“O nos ayudas -mediante la deportación voluntaria- o te arrestaremos y te enviaremos de regreso; de cualquier manera, ya no tienes estatus dentro de este país”, indicó.

Asimismo, remarcó que el TPS, como dice su nombre, fue creado para ser una designación “temporal”, en defensa de la determinación judicial que otorgó al gobierno la autoridad de revocar las designaciones. “En su mismo nombre dice ‘temporal’, por lo que el presidente tiene el derecho de iniciarlo así como de terminarlo”, sostuvo Mullin.

El secretario del DHS sostuvo que el gobierno tiene el derecho de "iniciar y terminar" el TPS @markwaynemullin

La determinación judicial y actualizaciones sobre el TPS para haitianos en EE.UU.

A finales de junio, la Corte Suprema ratificó la autoridad del presidente para terminar la designación del TPS para haitianos, lo que hizo efectiva su orden. El estatus se había renovado con regularidad anteriormente debido a la crisis política y social que atraviesa Haití, sin embargo, la administración Trump determinó su finalización.

Al 5 de agosto, el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) señala que el TPS para haitianos terminó el 27 de julio. Además, exhibe otras designaciones finalizadas, como el estatus para los extranjeros procedentes de Yemen, Siria y Honduras.

Como consecuencia, aproximadamente 350 mil haitianos perdieron la protección que otorga el TPS, según números citados por Associated Press. A menos de que hayan obtenido otro estatus migratorio, estos migrantes ya no cuentan con esa garantía contra la deportación.

Pese a la decisión de poner fin a estas protecciones, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) actualmente advierte contra los viajes a Haití o Siria con el nivel de alerta más elevado. En su portal oficial, cita la violencia generalizada, la delincuencia, el terrorismo y los secuestros en estos países.

Markwayne Mullin destacó las medidas migratorias de EE.UU. y resaltó la política de "cero liberaciones" en la frontera @markwaynemullin

Las declaraciones de Markwayne Mullin del DHS sobre la política migratoria

Además de pronunciarse sobre el TPS de los migrantes haitianos, el secretario del DHS abordó otros temas de importancia relacionados con la política migratoria del gobierno federal.

Si bien reconoció que podría haber más expulsiones, rechazó las críticas que sugieren que las cifras de deportación se han estancado. En esa línea, señaló que para finales de este mes, habrán deportado a más personas que en todo el año pasado. Las cifras oficiales avalan su versión: el número total de expulsiones durante el año fiscal 2026 ascendía a 356.389 a fines de julio, según datos citados por ABC News.

Asimismo, Mullin destacó que la política de “cero liberaciones” durante los últimos 15 meses y el uso de herramientas como las boyas permiten a la Patrulla Fronteriza capturar a quienes intentan cruzar la frontera ilegalmente.

Por otro lado, ante las críticas por la muerte de un hombre bajo custodia en la instalación de Delaney Hall en Nueva Jersey, el funcionario federal afirmó que las instalaciones no solo cumplen, sino que “exceden los estándares federales”, y aseguró que son mejores que las prisiones estatales.