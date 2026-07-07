La nueva táctica del ICE para detener migrantes: agentes se disfrazan como albañiles, electricistas o repartidores

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) implementan distintas tácticas para arrestar migrantes en diversos estados del país. Ahora, organizaciones civiles denuncian que los oficiales se disfrazan de trabajadores de varios sectores para ocultar su identidad ante los residentes y acceder a sus domicilios.

Agentes del ICE que se hicieron pasar por empleados de servicios públicos y municipales

En Los Ángeles, California, durante junio de 2026, activistas denunciaron haber visto agentes que usaban chalecos naranjas mientrasa simulaban ser trabajadores municipales. Según Univision, estos oficiales solicitaban a los residentes que salieran de sus viviendas bajo el pretexto de realizar labores de mantenimiento en la calle.

Así operó el ICE con su presunta nueva modalidad en Los Ángeles

De acuerdo con los reportes, los agentes solicitaron a un residente que moviera su vehículo para facilitar supuestos trabajos. El individuo fue abordado y detenido inmediatamente por los uniformados al salir de su propiedad.

En el estado de Oregon, en otro reciente caso de enero de 2026, tres personas fueron detenidas en Gresham tras el uso de una estrategia similar. De acuerdo con OPB, los agentes federales se hicieron pasar por trabajadores de servicios públicos para interceptar a los residentes en sus domicilios.

Empresas como NW Natural y Portland General Electric emitieron guías de identificación tras conocer estos incidentes. Las compañías advirtieron que los trabajadores reales visten uniformes con identificación clara y nunca solicitan acceso inmediato a las viviendas de los clientes.

También como repartidores: más denuncias para agentes del ICE

Según MPR News, en febrero de 2026, activistas señalaron que se vieron operativos donde los oficiales se visten como repartidores, trabajadores de la construcción y, en algunos casos, activistas anti-ICE.

Naureen Shah, directora de defensa de los inmigrantes en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), criticó estas acciones. “Si la gente teme que el electricista que está fuera de su casa sea un agente del ICE, se fomenta la desconfianza y la confusión pública a un nivel mucho más peligroso”, afirmó la representante.

Según diversas denuncias, agentes del ICE utilizan diferentes tácticas para engañar a los migrantes y arrestarlos Fotomontaje realizado con IA

Shah lanzó una advertencia sobre la naturaleza de estas medidas. “Esto es lo que se hace cuando se intenta controlar a la población, no cuando se intenta aplicar la ley de forma rutinaria y profesional”, declaró.

Una estrategia que lleva tiempo: agentes del ICE se hicieron pasar por albañiles

El uso de disfraces y vehículos no identificados también ocurrió en 2025. En Danbury, de acuerdo con Connecticut Public, Juan Fonseca Tapia captó en video a un agente que vestía un chaleco reflectante, una mascarilla y un casco naranja.

El oficial se acercó al vehículo de Fonseca Tapia y se identificó brevemente como parte de una fuerza federal. El ICE confirmó posteriormente que el oficial realizaba labores de vigilancia en esa zona.

En Los Ángeles, se registró un caso de agentes del ICE que vestían chalecos naranjas de empleados municipales Fotomontaje generado con IA

Por otro lado, en Los Ángeles, durante agosto de 2025, según Bangor Daily News, se registró un operativo denominado “Operación Caballo de Troya” en una tienda Home Depot. Agentes saltaron de la parte trasera de un camión de alquiler de la empresa Penske para realizar detenciones de jornaleros indocumentados. La compañía de alquiler de vehículos aclaró que desconocía el uso de sus unidades para estos fines migratorios.