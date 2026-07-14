Noticias del ICE en Texas hoy: confirman operativos y agentes por el partido de España y Francia en Dallas

Con motivo del partido de España y Francia en Dallas, Texas, por la semifinal del Mundial 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estará presente en las inmediaciones del estadio. Las tareas se centrarán en la seguridad de los asistentes y los protagonistas del evento. Si bien se confirmó que no habrá redadas migratorias, pueden ocurrir arrestos de inmigrantes indocumentados en ciertos casos.

Operativos y agentes del ICE en Texas hoy por el partido entre España y Francia en Dallas

Luego de una semana repleta de emociones con los cuartos de final de la copa, este martes 14 de julio se disputa la primera semifinal en Texas, y enfrenta a dos de las selecciones favoritas a alzar el trofeo: España y Francia.

Los agentes del ICE no realizarán controles migratorios durante el Mundial 2026 en Texas Fotomontaje con IA

En este contexto, el ICE participará en el operativo, junto con su subdivisión, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Aunque el temor de muchos migrantes se centra en las tareas que realizarán los agentes, se confirmó que no habrá redadas de control migratorio, sino que los oficiales se centrarán en “garantizar la seguridad” del evento y sus asistentes.

De este modo, el esquema será similar al implementado en otras ciudades anfitrionas del torneo, como Miami, Filadelfia y Nueva Jersey.

En una entrevista con CBS News, el zar fronterizo Tom Homan sostuvo que la agencia federal tomará medidas sobre inmigrantes indocumentados si se ven involucrados en una situación que represente una amenaza para la seguridad, pero aclaró que esa no constituye la prioridad de la agencia durante el torneo.

Por su parte, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, abordó el “retrato” de los medios sobre la agencia. “Los medios y el público han convertido a los agentes del ICE en villanos. Cuando están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración“, manifestó en diálogo con CBS News.

Las tareas de los agentes del ICE durante el partido de España y Francia en Dallas

Previo al inicio del torneo, el DHS clasificó el Mundial 2026 en el nivel SEAR 1 (Special Event Assessment Rating), la categoría federal más alta para eventos de gran convocatoria en EE.UU. Esto implica la participación coordinada de distintas agencias federales.

Durante el partido de esta tarde, los agentes del ICE se enfocarán en tareas como combatir la reventa ilegal de entradas y detectar mercancía falsificada Fotomontaje realizado con IA

Si bien Homan remarcó que las personas con documentación regular no deberían verse afectadas por los controles, también advirtió que habrá intervenciones limitadas a situaciones específicas. Entre ellas, figuran:

Personas con órdenes de captura vigentes por delitos graves.

Individuos incluidos en listas de vigilancia por terrorismo.

Personas investigadas por su vinculación con organizaciones de tráfico de drogas.

A su vez, dentro de este marco, los agentes concentrarán parte de sus tareas en:

Combatir la reventa ilegal de entradas.

Detectar mercancía falsificada.

Reforzar los controles frente a actividades vinculadas con el narcotráfico en rutas de transporte.

Cómo llegan España y Francia al partido de semifinales del Mundial en Dallas

Más allá del dispositivo de seguridad establecido para esta jornada, la atención de los fanáticos del fútbol se centra en el duelo entre dos de las selecciones con mejor rendimiento en el torneo.

España, con Lamine Yamal a la cabeza, debutó con un empate que sembró interrogantes, pero luego logró dos triunfos para avanzar en el primer puesto.

En 16avos, venció a Austria por 3 a 0, y en la siguiente etapa se impuso sobre Portugal por 1 a 0 en un encuentro reñido que dejó a Cristiano Ronaldo fuera de la copa.

Francia le ganó 2 a 0 a Marruecos sin despeinarse y pasó a semifinales

Frente a Bélgica en los cuartos de final, el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente logró el triunfo por 2 a 1 luego de un partido marcado por la paridad.

La selección francesa busca revancha de su última participación en Catar 2022, en la que perdió en la final frente a Argentina.

Con un desempeño sólido en fase de grupos, aplastó a Suecia por 3 a 0 en 16avos, y en octavos de final enfrentó un duro desafío ante Paraguay. No obstante, la jerarquía se impuso y avanzó a la siguiente ronda con un gol de Kylian Mbappé de penal.

En cuartos de final, con un dominio sostenido del partido, Les Bleus se impusieron sobre el final por 2 a 0. Este martes, el resultado definirá quién avanza a la final y quién disputa el partido por el tercer puesto.

El vencedor del cruce se enfrentará al ganador entre Argentina e Inglaterra el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.