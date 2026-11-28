La Patrulla Fronteriza del sector Grand Forks advirtió que cruzar la frontera con Canadá en invierno puede provocar congelamiento, hipotermia o la muerte, y pidió no confiar en traficantes de personas. En un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el jefe de patrulla en funciones, Michael W. Hanson, afirmó que “la frontera está cerrada”. El mensaje llega con la proximidad de temperaturas bajo cero en un sector que abarca North Dakota y Minnesota.

Qué advierte la Patrulla Fronteriza sobre cruzar la frontera norte en invierno

El sector Grand Forks cubre 866 millas lineales de frontera, unos 1394 kilómetros. Según el comunicado, muchas personas subestiman el frío y cruzan sin ropa adecuada, sin entender con qué rapidez pueden aparecer la congelación y la hipotermia.

El jefe de patrulla en funciones, Michael W. Hanson, afirmó que “la frontera está cerrada”. El mensaje llega con la proximidad de temperaturas bajo cero en un sector que abarca North Dakota y Minnesota Jerry Glaser; CBP Office of Public Affairs Visual Communications - Facebook U.S. Customs and Border Protection

La agencia sostiene que los traficantes ponen vidas en peligro en invierno y que muchas personas reciben falsas promesas que persuaden a familias de entrar de forma ilegal.

También afirma que cruzar de forma ilegal implica una alta probabilidad de arresto, lesiones o muerte. Los agentes son primeros respondientes capacitados y varios son técnicos médicos de emergencia o paramédicos certificados.

El comunicado indica un número para reportar actividad sospechosa en el sector: (701) 775-6259.

Cuántas personas son detenidas en la frontera norte y qué antecedentes hay de muertes por frío

Los datos de la CBP muestran una frontera norte con cifras bajas. En octubre de 2026 hubo 592 aprehensiones en toda la frontera norte, y durante el año fiscal 2026 el total mensual osciló entre 451, en abril, y 648, en octubre de 2025.

ARCHIVO - Anuncios carreteros en las afueras de Emerson, Canadá, el 20 de enero de 2022. (John Woods/The Canadian Press via AP, File) John Woods - The Canadian Press

La CBP aclara que las cifras provienen de sistemas en vivo y pueden cambiar por correcciones o encuentros pendientes de revisión final.

El antecedente más grave en la zona ocurrió en enero de 2022. Una familia de la India, formada por dos adultos y sus hijos de 11 y 3 años, murió por exposición al frío a unos 12 metros de la frontera.

Los cuatro formaban parte de un grupo de 11 personas que caminó durante horas por una tormenta en busca de una camioneta atascada en la nieve. Según el Departamento de Justicia, Harshkumar Patel y Steve Shand organizaron el cruce a pie pese a advertencias repetidas sobre los peligros.

Qué penas enfrentan los traficantes y qué riesgos legales rodean a quienes cruzan

La ley federal de contrabando de personas prevé hasta 10 años de prisión por cada persona cuando hay fin de lucro, hasta 20 años si hay lesiones graves o peligro para la vida, y pena de muerte o prisión por cualquier término, incluso de por vida, si hay una muerte. En el caso de la familia india, Patel recibió 10 años y un mes de prisión y Shand seis años y seis meses.

Un letrero muestra la distancia a la localidad de Tok, Alaska, y a la frontera con Canadá el 1 de febrero de 2023, en Glennallen, Alaska. (AP Foto/Mark Thiessen)

El comunicado de Grand Forks no detalla penas ni sanciones. Indica que los agentes seguirán aplicando medidas de seguridad fronteriza sin importar las condiciones y que detendrán a quienes participen en actividades ilegales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.