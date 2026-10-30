Un “coyote” atrapado en la frontera: la CBP lo descubrió en Texas con decenas de personas indocumentadas en un remolque

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) descubrió en un operativo reciente a un “coyote” que llevaba decenas de personas indocumentadas en un remolque. El vehículo, que cargaba tres furgonetas blancas sobre su plataforma, quedó detenido y las autoridades detuvieron al conductor e iniciaron procesos de remoción contra los detenidos.

Así era el vehículo que trasladaba migrantes detenido por la CBP

En medio del calor de las rutas texanas, un coyote, como se conoce de manera informal a las personas que trafican con migrantes y les cobran dinero para introducirlos de forma ilegal a través de una frontera, llevaba decenas de personas escondidas en un remolque.

La información la comunicó Rosario “Pete” Vásquez, jefe de la Patrulla Fronteriza, en sus redes sociales.

Los migrantes detenidos por la CBP fueron encontrados en una cabina sin flujo de aire

El vehículo pesado, un tráiler de cabina color vino identificado con el número 503, transitaba con tres furgonetas blancas en su remolque como si fueran una carga habitual del flujo comercial de la zona.

Al llegar al puesto de control de Laredo, los agentes ordenaron detener la unidad para una inspección de rutina y observaron que las ventanas de las furgonetas estaban completamente selladas y cerradas a presión.

23 migrantes iban dentro del remolque en Texas

De acuerdo con la información recopilada por Univision, al abrir la puerta, los oficiales encontraron a los 23 migrantes acomodados en el suelo metálico en una distribución alternada de cabeza y pies para maximizar el espacio.

El grupo contaba con unas pocas botellas de agua para sobrellevar el encierro; algunos hombres viajaban sin camiseta para lidiar con el sofoco y varias personas se encontraban descalzas.

Entre los 23 migrantes contabilizados en el sitio, se confirmó la presencia de seis menores de edad que realizaban el trayecto sin la compañía de ningún adulto.

Los agentes de la CBP detuvieron al conductor e iniciaron el proceso de deportación contra los 23 inmigrantes indocumentados Imagen Ilustrativa generada con IA

“El tráfico de personas es peligroso, imprudente y pone en riesgo vidas inocentes”, escribió Vázquez en su cuenta de X al comunicar el hallazgo.

La CBP advirtió sobre los coyotes y el tráfico de migrantes

El hallazgo de la Patrulla Fronteriza interrumpió el avance de la unidad pesada y resultó en el arresto inmediato del chofer en el mismo puesto de control. El individuo quedó bajo custodia formal y enfrenta cargos ante los tribunales federales por el delito de tráfico de personas, una falta grave agravada por poner en riesgo directo la vida de los ocupantes.

El enfoque de la CBP en el tráfico de personas en EE.UU.

Por su parte, los 23 migrantes rescatados por la CBP pasaron a disposición de las agencias migratorias para ser procesados formalmente e iniciar los procedimientos de deportación.

La Patrulla Fronteriza precisó que las identidades, nombres y países de origen de los sobrevivientes se mantendrán bajo reserva legal mientras continúan las investigaciones y el juicio contra el conductor.

En su portal oficial, la CBP remarca los riesgos que supone acudir a un coyote y advierte que quienes infrinjan las leyes serán responsabilizados. “La gran mayoría de quienes intenten cruzar sin autorización serán puestos en proceso de deportación. Miles de personas mueren en la frontera, son encarceladas o secuestradas. No ponga a su familia en riesgo de ser estafada o incluso de morir”, señala la agencia.