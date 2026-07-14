Muerte de latinos por tiroteos del ICE: falta de cámaras corporales y preocupación migrante en EE.UU.

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano y constructor que trabajaba en Houston, Texas, desató quejas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. En ese marco, diversos sectores expresaron preocupación al difundirse que los agentes federales no llevaban cámaras corporales al momento del episodio.

Sin cámaras corporales: las dudas sobre la actuación del ICE en el caso de Salgado Araujo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que los agentes federales involucrados en la muerte de Salgado Araujo no portaban cámaras corporales durante el operativo. Esta situación impide que se verifiquen cómo se dieron las circunstancias del enfrentamiento fatal.

El DHS confirmó que los agentes del ICE no llevaban cámaras corporales durante el tiroteo que provocó la muerte de Salgado Imagen Ilustrativa generada con IA

De acuerdo con Los Angeles Times, la agencia federal justificó la falta de los equipos al alegar que existieron retrasos en la adquisición provocados por un “bloqueo legislativo” impulsado por el Partido Demócrata. Mientras tanto, el DHS asegura que los dispositivos ya operan en la mitad de sus oficinas regionales.

Esta situación reavivó el debate sobre la transparencia en las operaciones migratorias cuando ocurren eventos letales. Según el medio, el episodio de Salgado Araujo fue el octavo tiroteo mortal que involucró a agentes del ICE desde que comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump, en enero de 2025, y ningún oficial fue acusado por esos acontecimientos.

Acusaciones y versiones contrapuestas sobre el tiroteo en Houston

La versión oficial del DHS sostiene que los agentes buscaban a un objetivo cuando interceptaron la camioneta de Salgado Araujo. Según Los Angeles Times, el informe de la autoridad federal sostiene que el conductor embistió un vehículo federal e intentó atropellar a un oficial, lo que habría motivado el uso de armas en defensa propia por parte de los uniformados.

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes del ICE generó nuevos debates y dudas sobre el accionar de la autoridad federal Mark Felix - FR172400 AP

Por el contrario, los tres acompañantes que viajaban con Salgado Araujo en el momento del suceso refutan este relato. Su abogado, Hugo Balderas-Ibarra, declaró: “En ningún momento hubo un agente delante del vehículo, ni se expuso a ningún agente a peligro alguno”.

La familia de Salgado Araujo sugiere que el trabajador pudo confundir a los agentes en los vehículos sin distintivos con delincuentes. Según el testimonio familiar, el inmigrante temía que le robaran sus herramientas de trabajo antes de recibir los disparos mortales.

Claudia Sheinbaum dijo que México demandará a EE.UU. por la muerte de migrantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con los afectados y anunció su intención de presentar cargos penales en tribunales estadounidenses por el deceso de 17 mexicanos en operativos del ICE. En conferencia de prensa, el canciller mexicano, Robert Velasco, formalizó quejas ante organismos internacionales sobre el trato que reciben los migrantes en territorio estadounidense.

Entre los motivos de las acciones legales, la mandataria mexicana mencionó el caso de Salgado Araujo. Según Los Angeles Times, Ronaldo, hijo de la víctima, denunció haber escuchado a su padre pedir auxilio en una grabación tras recibir los disparos.

“Vi un video publicado en Facebook donde se veía que le habían disparado. Lo reconocí de inmediato, no por su apariencia, sino por su voz, pidiendo ayuda a gritos mientras yacía en la calle desangrándose”, expresó.