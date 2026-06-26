“Nadie lo ha hecho mejor que Trump”: Tom Homan defiende la política de puertas cerradas del presidente

Tras el fallo de la Corte Suprema sobre la política de puertas cerradas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el zar fronterizo Tom Homan defendió la medida. En declaraciones recientes, comparó los números actuales con los de administraciones anteriores y sostuvo que “nadie lo ha hecho mejor”.

Tom Homan habló sobre el control fronterizo tras el fallo de la Corte Suprema

Con una votación de seis a tres, la Corte Suprema dictaminó el jueves 25 de junio que el gobierno federal tiene la facultad de hacer cumplir un punto clave de su política migratoria y rechazar a las personas que intentan ingresar a través de la frontera sur.

El fallo habilita la práctica denominada como metering. Esta es una táctica del gobierno estadounidense por la cual se evita procesar ciertos casos de asilo de personas en la frontera y se los envía a una lista de espera.

En una entrevista con Fox News, Homan defendió la política de Trump y sostuvo que, según datos de los últimos diez años, casi nueve de cada diez personas que solicitan asilo terminan con una orden de deportación porque sus reclamos son fraudulentos o no califican.

Luego, resaltó su experiencia como funcionario de seguridad fronteriza en las últimas tres décadas. “Estuve por aquí mucho tiempo, empecé en 1994, trabajé para seis presidentes y para diez administraciones; ninguna lo hizo mejor que el presidente Donald Trump“, afirmó.

En esa línea, remarcó que el mandatario republicano “cumplió todas sus promesas”, y profundizó su análisis. “Soy un hombre fronterizo, soy también un hombre de seguridad nacional: nadie lo ha hecho mejor. Es por eso que es el mejor presidente; promesas hechas, promesas cumplidas“, completó.

Ante el fallo de la Corte Suprema, los oficiales de la CBP podrán rechazar a los solicitantes de asilo antes de que crucen a EE.UU. Facebook CBP

Qué resolvió la Corte Suprema sobre el asilo en la frontera con México

La decisión judicial sobre la política migratoria del presidente, que resultó de la votación de seis a tres y fue redactada por el juez conservador Samuel Alito, tendrá un impacto de gran alcance para las solicitudes de asilo en las fronteras. En concreto, la medida permite a los funcionarios migratorios rechazar a estas personas incluso antes de que crucen la frontera.

Según la interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) del máximo tribunal, el gobierno no tiene la obligación de inspeccionar a extranjeros que permanecen en el lado mexicano de la frontera, ni estos tienen derecho a solicitar asilo hasta que pisen suelo estadounidense.

“Una vez más, el Tribunal Supremo nos ha dado la razón. Esta decisión nos brinda una herramienta importante para seguir protegiendo nuestra frontera sur”, declaró James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en un mensaje en X.

Por su parte, las juezas Sotomayor, Kagan y Jackson se opusieron a la decisión al argumentar que la frase “llegar a Estados Unidos” debería incluir a quienes están en el proceso de arribo en los límites de un puerto de entrada.

La política de puertas cerradas del presidente Trump, ratificada por el tribunal supremo, podría tener consecuencias drásticas para los solicitantes de asilo Flickr/CBP

Organizaciones y juezas alertan por el impacto del fallo en solicitantes de asilo

Con la determinación de los magistrados, las críticas de la oposición y de grupos de defensa de migrantes llegaron rápidamente. El American Immigration Council advirtió el impacto que podría tener la política a futuro.

“Durante períodos anteriores de control fronterizo, miles de solicitantes de asilo se vieron obligados a esperar semanas o meses en campamentos de refugiados en condiciones deplorables a lo largo de la frontera y, a menudo, fueron víctimas de los cárteles”, relataron desde la organización.

En ese sentido, completaron: “Si se produjera un aumento repentino de la migración en el futuro tras otra crisis en Centroamérica o Sudamérica, estos campamentos podrían reaparecer si se reanuda el control fronterizo”.

En un análisis de la situación en diálogo con Spectrum News, Jean Reisz, profesora clínica de derecho en la Universidad del Sur de California, planteó dos escenarios posibles para los inmigrantes tras el dictamen.

“Las personas en circunstancias desesperadas o bien quedarán varadas en México en estos campamentos improvisados ​​y correrán peligro, por así decirlo, o bien intentarán cruzar la frontera ilegalmente, ser detenidas por funcionarios estadounidenses y que se les tramite el asilo de esa manera", señaló.

Desde su lugar, Sotomayor indicó que el efecto de la decisión podría ser fatal. “Morirán más personas. Más personas intentarán cruzar la frontera ilegalmente, y algunas lo lograrán mientras que otras no”, lamentó.