Abbott le exige un reembolso a Trump: Texas quiere recuperar el dinero que invirtió para asegurar la frontera

El gobernador Greg Abbott anunció que Texas solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) un reembolso de los gastos destinados a reforzar la seguridad en la frontera con México durante la gestión de Joe Biden. El estado reclama más de 10.000 millones de dólares, al considerar que asumió costos que correspondían al gobierno federal.

Abbott reclama que EE.UU. reembolse a Texas el dinero de la Operación Lone Star

La oficina del gobernador explicó que la iniciativa Operación Lone Star comenzó en marzo de 2021 como parte de un operativo para reforzar la seguridad en la frontera entre Texas y México. La intención del programa impulsado por Abbott era cubrir las “deficiencias” de la política migratoria de la administración Biden.

La Operation Lone Star de Texas para asegurar la frontera

Desde entonces, Abbott destinó recursos estatales para realizar tareas que, según él, le correspondían al gobierno nacional. De acuerdo con FOX 26 Houston, el operativo movilizó a efectivos de la Guardia Nacional de Texas y del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés), encargados de patrullar la frontera y detener a personas acusadas de distintos delitos.

“Texas gastó más de US$10.000 millones del dinero de los contribuyentes para asegurar la frontera sur con México”, aseguró Abbott.

La ley que le permite a Texas reclamar el reembolso al gobierno estadounidense

El pedido del estado se basa en la ley federal One Big Beautiful Bill. Según Texas Scorecard, el Congreso destinó US$13.500 millones para reembolsar a los estados que asumieron gastos en seguridad fronteriza.

De acuerdo con el gobierno de Texas, la norma, firmada por el presidente Donald Trump, permite recuperar parte de los fondos utilizados para reforzar la vigilancia en la frontera sur.

Abbott aseguró que Texas gastó más de US$10.000 millones en reforzar la seguridad en la frontera Greg Abbott

El DHS y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) son los encargados de administrar estos recursos. Según explicó la oficina del gobernador, ambas agencias abrieron este mes el período para recibir solicitudes de reembolso.

Texas fue el primer estado en presentar su documentación, al sostener que asumió la mayor parte de los costos de seguridad fronteriza. Para Abbott, este trámite es el primer paso para recuperar el dinero.

Infraestructura y tecnología para reforzar la frontera sur en Texas

Los más de US$10.000 millones invertidos por el estado de Texas se destinaron en su totalidad a realizar obras e implementar tecnologías de seguridad fronteriza. De acuerdo con FOX 26 Houston, parte de esos fondos se utilizaron para construir nuevas barreras y para instalar las boyas flotantes en el Río Grande, cerca de Eagle Pass, con el objetivo de frenar el tráfico de drogas y los cruces irregulares.

El gobierno de Greg Abbott presentó una solicitud al DHS para recuperar los fondos invertidos en seguridad fronteriza Gabriela Passos - FR172314 AP

Además, el estado invirtió en cámaras de vigilancia y drones para monitorear la frontera. Según la oficina del gobernador, estas herramientas permitieron detener a personas acusadas de delitos e incautar drogas.

Texas sostiene que todas estas inversiones fueron necesarias para proteger a la población y que la documentación presentada al DHS demuestra los gastos por los que ahora reclama el reembolso al gobierno federal.

Si el gobierno federal aprueba el reembolso, Texas podría recuperar el 100% de los recursos utilizados. Según informó la oficina del gobernador, este dinero se destinaría a mejorar áreas como la salud y la educación.