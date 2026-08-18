Nasry Asfura, presidente de Honduras, sobre el fin del TPS: “Pedimos al gobierno de EE.UU. que analice cada caso”

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, pidió a Estados Unidos que analice de manera individual la situación de los hondureños afectados por el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El beneficio permitió a miles de personas permanecer y trabajar legalmente en el país norteamericano y ahora deja a migrantes en riesgo.

Asfura pidió revisar cada caso de los hondureños con TPS

Durante una conferencia de prensa, el mandatario se refirió a la situación de los migrantes y reclamó que las autoridades estadounidenses contemplen las circunstancias particulares de cada persona.

“Ya pedimos al gobierno americano que analice cada caso porque son personas que tienen tres y cuatro décadas de estar en EE.UU.”, afirmó.

Asfura sostuvo que muchos de los afectados construyeron gran parte de su vida en territorio estadounidense y destacó su trayectoria laboral: “Son gente de bien, ciudadanos ejemplares que trabajan y se han adaptado y han respetado las leyes americanas”.

Por otro lado, el presidente hondureño atribuyó parte de la incertidumbre actual a las políticas migratorias estadounidenses y al deterioro de las relaciones bilaterales durante el gobierno anterior.

“Las malas relaciones que Honduras tuvo en los últimos cuatro años también son un problema que nos llevó el TPS a lo que hoy es”, afirmó.

La terminación de la designación de Honduras para el TPS fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ( DHS , por sus siglas en inglés) en julio de 2025.

de EE.UU. ( , por sus siglas en inglés) en julio de 2025. La medida fue posteriormente objeto de litigios en tribunales federales, por lo que la situación jurídica del programa tuvo distintos cambios durante el proceso.

Ya se aplica: la nueva medida sobre el Advance Parole que impacta en el TPS y migrantes llegados en la infancia

Más de 55.000 hondureños tenían TPS cuando finalizó el estatus

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) señaló que más de 55.000 hondureños estaban amparados por el TPS cuando el gobierno estadounidense anunció su terminación. El organismo advirtió que la pérdida de la protección podía dejar a esas personas expuestas a detenciones y deportaciones.

Honduras fue designada para el TPS en 1999, después de los daños provocados por el huracán Mitch. Desde entonces, el beneficio fue renovado y permitió que decenas de miles de ciudadanos hondureños permanecieran legalmente en el país norteamericano.

Estados Unidos anunció la finalización del TPS para los ciudadanos de Honduras en 2025 Imagen creada con IA

En julio de 2026, Asfura había enviado una solicitud al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para pedir un período de transición que permitiera a los hondureños afectados evaluar otras alternativas migratorias antes de quedar sin protección.

El gobierno de Honduras se prepara para un posible regreso de migrantes

Ante la posibilidad de que hondureños regresen desde EE.UU., Asfura afirmó que su gobierno debe prepararse para recibirlos. “Tenemos que prepararnos, tenemos que acogerlos aquí, si así fuera el caso, al final, para abrirles las puertas”, manifestó.

Asfura anticipó el posible regreso de hondureños a partir de la finalización del TPS X (antes Twitter) @f15septiembre

El funcionario sostuvo además que quienes regresen podrían aportar conocimientos, experiencia laboral e inversiones adquiridas: “Aquí estamos estructurando una Honduras nueva con oportunidades, con prosperidad para darle a cada uno la oportunidad para poder desarrollar aquí y poder salir adelante”.

Por su parte, el Conadeh recomendó a los ciudadanos afectados buscar asesoramiento migratorio especializado para conocer si reúnen los requisitos para otras formas de permanencia legal en EE.UU.

Entre las alternativas mencionadas por el organismo aparecen determinadas vías de residencia basadas en vínculos familiares.