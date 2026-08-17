Noticias del TPS: más de 500.000 migrantes de tres países latinos pierden su estatus en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Venezuela luego de determinar que las condiciones que habían permitido otorgar esa protección ya no justificaban su continuidad. La decisión fue adoptada durante la gestión de la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) Kristi Noem.

Cuántos migrantes quedan sin protección tras la finalización del TPS

El TPS permite a determinados ciudadanos extranjeros permanecer temporalmente en EE.UU. y obtener autorización para trabajar cuando su país de origen atraviesa circunstancias que impiden un retorno seguro.

Con la terminación de las designaciones, los beneficiarios que no cuenten con otro estatus migratorio quedan sin protección.

El DHS determinó que las condiciones de los países ya no justifican mantener el TPS para estos migrantes Jeff Chiu - AP

La decisión de poner fin a este programa afectó a más de 500.000 migrantes de Venezuela, Honduras y Nicaragua, quienes perdieron su amparo legal y ahora enfrentan la posibilidad de deportación. De acuerdo con el análisis de Pew Research Center, el desglose de los beneficiarios de estos tres países mostró lo siguiente:

Venezuela : fue el grupo más afectado, con 268.200 personas bajo la designación de 2021 y 348.200 bajo la de 2023.

: fue el grupo más afectado, con personas bajo la designación de 2021 y bajo la de 2023. Honduras : aproximadamente 51.000 personas. Su protección original se remontaba a 1998, tras el huracán Mitch.

: aproximadamente personas. Su protección original se remontaba a 1998, tras el huracán Mitch. Nicaragua: alrededor de 2900 beneficiarios, cuya protección también regía desde 1998.

El DHS finalizó el TPS para Honduras y Nicaragua después de décadas

De acuerdo con la información oficial, en Honduras y Nicaragua, el final del programa se estableció para el 8 de septiembre de 2025.

Ambos países habían recibido TPS décadas atrás como consecuencia de los efectos provocados por desastres naturales y, desde esa fecha, los beneficiarios dejaron de contar con los derechos vinculados específicamente a esa designación.

A finales de 2025, un juez federal de California intentó impedir la aplicación de la medida. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló esa decisión el 9 de febrero, por lo que se mantuvo vigente la finalización del programa para ciudadanos hondureños y nicaragüenses.

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La situación de los venezolanos siguió un calendario diferente. La protección correspondiente a la designación de 2021 venció el 7 de noviembre de 2025, mientras que la designación de 2023 fue cancelada con efecto inmediato el 3 de octubre de ese mismo año, después de que la Corte Suprema autorizara la medida.

Algunos migrantes de Venezuela con TPS pueden mantener su permiso de trabajo

Existe una excepción para determinados venezolanos. Las personas que recibieron sus Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) el 5 de febrero de 2025 o antes pueden conservar su permiso de trabajo y la documentación correspondiente hasta el 2 de octubre del año en curso.

El DHS remarcó cuáles son los países que ya no tienen TPS X/@DHSgov

Esta extensión deriva de una orden emitida por un tribunal federal del Distrito Norte de California. Los cambios en las fechas y las decisiones judiciales generaron modificaciones temporales sobre la vigencia de algunos permisos laborales.

Por ese motivo, los beneficiarios deben comprobar qué designación tenían, cuándo recibieron su documentación y si están incluidos en alguna medida judicial que puede mantener vigente su autorización.

Una vez finalizado el TPS, las personas que no hayan obtenido otra protección migratoria regresan, en términos generales, al estatus que tenían antes de recibir este beneficio.

Si ese permiso ya había vencido o nunca existió una vía migratoria adicional, pueden quedar sujetas a procedimientos de expulsión.

“La terminación del Estatus de Protección Temporal es ahora efectiva para los siguientes países. Para aquellos con TPS terminado: salga ahora o sea deportado”, publicó el DHS en redes sociales.

El gobierno estadounidense busca gestionar esta transición mediante un programa denominado de autodeportación.

Qué alternativas tienen los migrantes tras perder el TPS

El DHS indicó que quienes no tengan otra base legal para permanecer en EE.UU. deben salir del país para evitar un proceso de expulsión. Una de las opciones mencionadas por el gobierno es realizar una salida voluntaria mediante la aplicación CBP Home.

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Los migrantes que cumplan con los requisitos del programa pueden recibir asistencia para el viaje de regreso, además de incentivos económicos que, según la información proporcionada, pueden alcanzar los 2600 dólares. También se contempla la posibilidad de eliminar determinadas multas por presencia ilegal y facilitar futuras alternativas de inmigración legal.

Otra posibilidad consiste en solicitar una vía migratoria distinta, siempre que la persona reúna los requisitos correspondientes. Entre las alternativas pueden encontrarse el asilo o determinadas categorías de residencia permanente.