Actualizaciones recientes del TPS para hondureños en EE.UU. y qué se sabe del estatus en julio 2026

El panorama del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos de Honduras en julio sigue bajo la consideración de “cancelado”. La designación del programa concluyó el 8 de septiembre de 2025 y, tras una serie de litigios en cortes federales, la terminación quedó nuevamente en aplicación durante el primer semestre del año.

TPS de Honduras en julio de 2026 y el impacto de la cancelación

El fin del TPS para Honduras entró en vigor a las 23.59 hs del 8 de septiembre de 2025, según lo estipulado en el Registro Federal. Desde ese momento cesó la protección temporal para los beneficiarios inscritos bajo esa designación.

El DHS decidió poner fin al TPS para Honduras X (antes Twitter) @f15septiembre

La medida fue impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que determinó que las circunstancias que motivaron la inclusión de Honduras en el TPS después del huracán Mitch dejaron de existir. La evaluación oficial sostuvo que las condiciones vinculadas al huracán Mitch ya no justificaban la designación.

Aunque el 31 de diciembre de 2025 un tribunal federal de distrito dejó sin efecto la decisión administrativa, esa resolución tuvo carácter temporal. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió esa orden el 9 de febrero, lo que permitió que el gobierno continuara con la aplicación de la terminación mientras avanzaba el proceso judicial.

“Una victoria para el estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de EE.UU.” dijo la entonces Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado. “El TPS nunca se diseñó para ser permanente; sin embargo, administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas”, señaló.

Este escenario quedó definido el 25 de junio, cuando la Corte Suprema resolvió los casos Mullin v. Doe y Trump v. Miot. El máximo tribunal concluyó que las cortes federales no pueden revisar las decisiones del Poder Ejecutivo relacionadas con la finalización del TPS, por lo que así se eliminaron los últimos obstáculos legales para mantener vigente la cancelación.

Como resultado, las personas que permanecían bajo esta protección dejaron de contar con los beneficios migratorios y laborales asociados al programa. Quienes no obtuvieron otra categoría migratoria deberán ajustarse a una situación legal vigente en EE.UU.

El Estatus de Protección Temporal para los hondureños en EE.UU. ya no se encuentra vigente Fotomontaje realizado con IA

Permisos de trabajo del TPS de Honduras y vigencia de los EAD

Los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) emitidos bajo el TPS de Honduras dejaron de tener validez junto con la finalización del programa. Antes de esa fecha, el DHS otorgó una extensión automática de 60 días para facilitar la transición de los beneficiarios.

Esa prórroga permitió mantener la autorización laboral hasta el 8 de septiembre de 2025 para determinadas tarjetas correspondientes a las categorías A-12 y C-19, incluidas aquellas con distintas fechas de vencimiento emitidas en años anteriores.

Desde entonces, no existen nuevas extensiones para los permisos vinculados exclusivamente al TPS hondureño. Las personas que continúan con tareas laborales en el país norteamericano necesitan contar con otra autorización migratoria que respalde legalmente esa actividad.

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Opciones migratorias para hondureños tras el fin del TPS en EE.UU.

Al concluir el beneficio, los hondureños regresan al estatus migratorio que tenían antes de ingresar al programa, siempre que continúe vigente. También pueden permanecer en el país norteamericano quienes hayan obtenido otra categoría legal durante el tiempo en que estuvieron protegidos por el TPS.

Datos publicados en el Registro Federal indicaban que, para abril de 2025, alrededor de 21.000 hondureños que contaban con TPS ya habían obtenido la residencia permanente legal. En cambio, quienes no disponen de otra protección migratoria podrían enfrentar procedimientos de deportación conforme a la legislación estadounidense.

Las autoridades estadounidenses recomendaron que quienes busquen permanecer legalmente en el país norteamericano analicen otras vías migratorias disponibles, como: