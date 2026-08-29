Nicholas Kim, novio de la colombiana detenida por el ICE en un aeropuerto: “Mientras escaneaban los boletos, un hombre observaba”

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) interceptaron a la colombiana Sofía Pineda y a sus padres en el aeropuerto de Atlanta. Los tres permanecen en un centro de detención. El novio de la inmigrante, Nicholas Kim, habló sobre el episodio y contó cómo fue la detención.

Nicholas Kim relata cómo el ICE detuvo a Sofía Pineda en el aeropuerto de Atlanta

Kim, ciudadano estadounidense y pareja de la joven detenida, presenció el momento del operativo en la terminal aérea. La pareja tenía planificado un viaje hacia Florida con el propósito de celebrar un cumpleaños familiar.

El ICE detuvo a una familia colombiana en el aeropuerto de Atlanta cuando estaba a punto de viajar Fotomontaje realizado con IA

El joven relató a CNN el momento en que el personal de Delta escaneaba los boletos de los pasajeros. “Noté que mientras escaneaban los boletos, otro hombre observaba al personal de Delta mientras los escaneaba. No le presté atención”, afirmó sobre esa secuencia inicial.

La situación cambió cuando llegó el turno de Kim y Sofía de escanear sus boletos. En ese instante, otro hombre que llevaba una identificación oficial se aproximó a los padres de la joven para hacerles preguntas.

Luego, un empleado de Delta y otro hombre apartaron a Kim para preguntarle cuál era su relación con la familia. Los agentes le indicaron que Sofía Pineda y sus padres no recibirían autorización para abordar la aeronave.

Kim rechazó la opción de viajar solo y decidió permanecer en las instalaciones del aeropuerto. Luego, Sofía y sus padres fueron conducidos hacia una zona de carga, donde Kim vio que los subían a un vehículo negro que luego abandonó el aeropuerto.

Qué pasó con Nicholas Kim después de que el ICE detuviera a su novia en Atlanta

Las horas posteriores a la detención generaron desconcierto en el acompañante de la joven colombiana. El personal de la aerolínea guio al joven de regreso a la puerta principal sin poder explicarle qué había ocurrido.

“No tenía idea de lo que estaba pasando y cuando intenté preguntarle al personal de Delta, me miró confundido y me dijo: ‘No sé, pregunta en el mostrador principal de Delta’”, declaró Kim a CNN. La respuesta de los empleados dejó al joven sin información exacta sobre el paradero de su pareja.

Los agentes del ICE detienen a migrantes en los aeropuertos de EE.UU., sin importar si cuentan con un proceso pendiente Imagen ilustrativa generada con IA

No obstante, el hombre caminó durante tres horas por distintas áreas de la terminal para obtener respuestas concretas. Sin embargo, según contó, ningún empleado de la empresa o agente de seguridad supo explicar la razón del traslado de los pasajeros.

El recorrido finalizó en el área internacional de seguridad del aeropuerto. En ese punto, un funcionario le aclaró que los vehículos negros no pertenecían a la flotilla oficial de la terminal.

En ese marco, la recomendación de las autoridades del aeropuerto fue comunicarse directamente con las oficinas de inmigración. En ese momento, Kim avisó a los contactos de emergencia de la familia para iniciar la búsqueda en las bases de datos federales.

Por qué el ICE detuvo a Sofía Pineda y sus padres en el aeropuerto de Atlanta

Los agentes federales interceptaron a Sofía Pineda, Nora Cardona Bravo y Leonardo Pineda Hernández justo antes de subir al avión. El grupo familiar había superado los filtros de revisión de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) sin registrar contratiempos.

Actualmente, los tres ciudadanos colombianos permanecen bajo custodia en el Stewart Detention Center en el sur del estado de Georgia. La comunicación telefónica entre Kim y su novia se restableció un día después del arresto en la terminal.

El abogado defensor Julio Moreno presentó peticiones formales de fianza ante las autoridades judiciales para lograr la liberación de sus representados. El representante legal sostiene que la familia ingresó con visas de turista y presentó en plazo una solicitud de asilo afirmativo.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

De acuerdo con CNN, los integrantes del grupo familiar contaban con permisos de trabajo vigentes otorgados por las autoridades de inmigración durante la espera de su resolución. Por esa razón, la defensa argumenta que la detención resulta inusual dado que no existe registro de antecedentes criminales.

Por su parte, las autoridades judiciales programaron las audiencias de fianza para los padres de la joven, mientras la defensa espera la confirmación de la fecha para Sofía. El objetivo principal de la representación legal radica en lograr que los tres afronten el juicio de deportación en libertad.