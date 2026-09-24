No es como antes: advierten a abogados de inmigración que deben revisar los formularios como lo haría un funcionario de Uscis

Los abogados que tramitan pedidos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) enfrentan una nueva realidad. Los funcionarios ya no revisan los expedientes de forma aislada, sino que acceden a una red interconectada de datos, bases gubernamentales y herramientas de inteligencia artificial que alteran la manera en que se evalúa cada caso.

Cómo ven los archivos migratorios los oficiales de Uscis

El exadjudicador de asilo de Uscis, Joshua Perez, explicó en una entrevista con Angelo Paparelli de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), que el sistema actual integra múltiples fuentes de información que el solicitante rara vez conoce.

Al presentar un formulario, el letrado entrega un paquete de documentos, pero el oficial que recibe la causa observa un entorno digital distinto.

El sistema utiliza tecnologías como Pangaea Text para procesar las narrativas de las solicitudes, especialmente en formularios como el I-589. Esta herramienta identifica patrones, similitudes de lenguaje y posibles inconsistencias entre el texto presentado y otras bases de datos federales.

Los formularios son analizados en el contexto de las múltiples bases de datos del Gobierno y de la aplicación de software específico Fotomontaje realizado con IA

La agencia describe este recurso como una ayuda de investigación que destaca fragmentos específicos para la revisión humana, sin que esto signifique una denegación automática.

El problema central para los litigantes radica en que los documentos que llegan al escritorio del oficial incluyen resaltados automáticos sobre pasajes que el software considera relevantes o sospechosos. Esto modifica la percepción del evaluador antes incluso de que inicie la lectura profunda del expediente.

Dado que la plausibilidad de una solicitud de asilo depende de la totalidad de las circunstancias, cualquier anotación previa del sistema influye en el juicio sobre la credibilidad del testimonio.

Los profesionales deben comprender que su cliente no solo compite contra el peso de su propia prueba, sino también contra los resultados de este análisis algorítmico.

Consideraciones para una defensa efectiva

La transparencia sobre estas herramientas es limitada. Los documentos de Evaluación de Impacto en la Privacidad indican que Uscis emplea este sistema para marcar patrones que pueden sugerir fraude o riesgos para la seguridad nacional.

Uscis realiza una revisión de los formularios con software específico Fotomontaje generado con IA

Sin embargo, no existen datos públicos sobre las tasas de error o los criterios exactos para las alertas, según se destaca en el blog de AILA. Ante esta incertidumbre, los expertos recomiendan las siguientes prácticas:

Realizar una revisión rigurosa del lenguaje utilizado en cada declaración para evitar coincidencias estándar que el sistema detecte como plagio o plantillas.

en cada declaración para evitar coincidencias estándar que el sistema detecte como plagio o plantillas. Solicitar el archivo A completo mediante pedidos de libertad de información (FOIA, por sus siglas en inglés) para identificar si existen registros generados por unidades de fraude.

(FOIA, por sus siglas en inglés) para identificar si existen registros generados por unidades de fraude. Evaluar si los cuestionamientos del oficial se centran en frases específicas en lugar de hechos sustantivos, lo que sugeriría una influencia del sistema digital.

La recomendación fundamental del blog de AILA consiste en dejar de asumir que el oficial solo lee lo que el abogado presentó. Si el software resalta una parte del texto, el enfoque del funcionario se dirigirá de inmediato a ese punto. Por ello, conocer el entorno informativo resulta hoy tan necesario como dominar el derecho sustantivo.

La noticia en pocas líneas

¿Qué cambió en el proceso de Uscis? El organismo incorporó herramientas digitales que analizan el texto de las solicitudes y resaltan patrones para la revisión de los oficiales.

El organismo incorporó herramientas digitales que analizan el texto de las solicitudes y resaltan patrones para la revisión de los oficiales. ¿A quién afecta esta medida? La tecnología impacta a todos los solicitantes de beneficios migratorios, desde casos familiares hasta pedidos de asilo y naturalización.

La tecnología impacta a todos los solicitantes de beneficios migratorios, desde casos familiares hasta pedidos de asilo y naturalización. ¿Desde cuándo se aplica este análisis? El uso de herramientas de procesamiento de texto, como Pangaea Text, está vigente en los sistemas internos del gobierno desde al menos 2021.

El uso de herramientas de procesamiento de texto, como Pangaea Text, está vigente en los sistemas internos del gobierno desde al menos 2021. ¿Cuál es la consecuencia práctica? Los abogados deben considerar que sus escritos son procesados por algoritmos y que el oficial puede ver una versión del documento diferente a la original.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.