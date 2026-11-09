Noticias del DHS: el Uscis ya aplica una norma que frena miles de permisos de trabajo EAD de inmigrantes latinos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) convirtió en definitiva la eliminación de la extensión automática del permiso de trabajo en Estados Unidos. La norma rige desde el 14 de octubre de 2026 y mantiene el corte para renovaciones presentadas desde el 30 de octubre de 2025, con el objetivo declarado de completar verificaciones antes de extender autorizaciones.

Trabajadores inmigrantes: qué cambia con la regla definitiva del DHS

Según la regla publicada en el Registro Federal, el cambio adopta sin modificaciones la disposición interina de 2025.

No elimina la posibilidad de solicitar o renovar el Documento de Autorización de Empleo (EAD), sino la prórroga de hasta 540 días por presentar la renovación.

El DHS estima que entre 20.000 y 33.000 EAD podrían quedar temporalmente sin validez durante un período de 18 meses desde mayo de 2027 Fotomontaje realizado con IA

Para quienes necesitan una aprobación para trabajar, mantener la solicitud pendiente no prolonga por sí solo la autorización después del vencimiento.

La continuidad depende de que la agencia apruebe la renovación a tiempo.

Solicitantes de asilo y residencia: cuándo deben dejar de trabajar

La disposición oficial distingue a quienes tienen autorización vinculada a su estatus de quienes deben obtenerla expresamente, como los solicitantes de asilo pendiente y de ajuste de estatus.

Para estos últimos, si vence la autorización y la renovación sigue sin resolverse, deben interrumpir el trabajo, salvo que cuenten con otra base que los autorice. Una aprobación posterior permite retomar el empleo durante la vigencia del nuevo permiso.

Excepciones del EAD: solicitudes anteriores y TPS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) aclara que la medida no afecta las extensiones automáticas anteriores al 30 de octubre de 2025.

La regla conserva las prórrogas previstas por ley o mediante avisos del Registro Federal para documentación laboral relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS). Las renovaciones anteriores a la fecha de corte mantienen su protección si cumplen los requisitos aplicables.

Impacto laboral: miles de permisos podrían perder vigencia

El DHS estima que entre 20.000 y 33.000 EAD podrían quedar temporalmente sin validez durante un período de 18 meses desde mayo de 2027. Es una proyección, no un conteo de permisos ya suspendidos ni una cifra exclusiva de inmigrantes latinos.

El cálculo contempla entre 1700 y 2800 empleadores afectados y US$312,1 millones en costos potenciales de rotación de personal. La agencia advierte que los resultados dependerán de los tiempos de procesamiento, el volumen de solicitudes y la anticipación de cada renovación.

Para tener en cuenta sobre el EAD de inmigrantes en EE.UU.

Uscis recomienda presentar correctamente la renovación hasta 180 días antes del vencimiento del EAD. Cuanto más tarde se inicie el trámite, mayor será el riesgo de una interrupción temporal.

Presentarlo con anticipación no equivale a obtener una extensión automática ni garantiza una aprobación antes del vencimiento.

El DHS estima que entre 20.000 y 33.000 EAD podrían quedar temporalmente sin validez durante un período de 18 meses desde mayo de 2027 Imagen generada con IA

El DHS estima que entre 20.000 y 33.000 EAD podrían quedar temporalmente sin validez durante un período de 18 meses desde mayo de 2027 Fotomontaje realizado con IA

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.