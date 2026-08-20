Noticias del DHS: la demanda que busca frenar la nueva regla migratoria que limita las visas de estudiante en EE.UU.

Un grupo de educación superior presentó una denuncia contra la administración Trump para revertir una normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que elimina el sistema del Duration of Status para estudiantes extranjeros. La queja sostiene que no se justificó cómo estos cambios mejorarían la seguridad nacional de EE.UU.

Qué se sabe de la demanda que prevé frenar la nueva regla migratoria del DHS

La demanda fue presentada en nombre de la Alianza de Presidentes para la Educación Superior y la Inmigración ante un tribunal federal en Boston. Allí, alegaron que el DHS no tomó en cuenta la caída de las matrículas de internacionales y nuevas alternativas para evitar riesgos en la seguridad nacional.

La denuncia estipula que la medida del DHS provocará la disminución de las matrículas en estudiantes internacionales Magnific

“Estos cambios son catastróficos para las universidades, los estudiantes, académicos internacionales y la nación en su conjunto”, escribió la coalición en el escrito legal.

Los demandantes aseguraron que las afirmaciones de la agencia sobre el fraude de visas con el beneficio migratorio se basaban en un “puñado de anécdotas aisladas de casos extremos” y que solo fijaron un plazo de comentarios públicos de 32 días, no de 60 días.

DHS Ends Duration Of Status： What The Final Rule Means For International Students

“Numerosos comentaristas criticaron el breve período de comentarios públicos que acompañaba a la propuesta del reglamento. Como señalaron, la Orden Ejecutiva 12866 establece que, en general, las agencias deben conceder no menos de 60 días para comentarios públicos en la mayoría de los casos, a fin de brindar al público una oportunidad significativa para comentar sobre cualquier reglamento propuesto”, estipularon.

En ese contexto, la demanda solicitó al tribunal federal declarar la norma ilegal, suspenderla de forma temporal e imponer una orden judicial para evitar que entre en vigor.

La respuesta del DHS a la demanda de la coalición educativa

Un portavoz del DHS rechazó la denuncia presentada en Boston. Según The Washington Post, criticó a los medios de comunicación por su “indignación fingida” ante la nueva normativa.

El DHS acusó a los medios de comunicación por su “indignación fingida” tras la nueva normativa que suspende el sistema del Duration of Status Pexels

“¿Dónde estaba la indignación cuando los extranjeros abusaban del sistema, violaban los términos de sus visas de estudiante y se burlaban de nuestras leyes de inmigración?”, sostuvo.

En el escrito legal, se explica que la agencia federal elimina el Duration of Status para imponer límites fijos de permanencia en EE.UU. y verificar que los migrantes cumplan con ese tiempo estimado.

En qué consiste la normativa del DHS que suspende el Duration of Status

La administración Trump confirmó el nuevo sistema el pasado 16 de julio a través de un comunicado. En el escrito, se estipuló un nuevo período fijo de admisión para los titulares de visas de no inmigrante de las categorías F y J con el objetivo de eliminar la “laguna jurídica” en relación con el tiempo de permanencia en el país norteamericano.

La suspensión del Duration of Status prevé eliminar la “laguna jurídica” en relación con el tiempo de permanencia en EE.UU. @secretarymullin

“Durante casi medio siglo, el obsoleto sistema del Duration of Status ha comprometido la seguridad nacional y creado un entorno propicio para el fraude migratorio”, dijo el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

“Al implementar límites claros y definidos para estas visas, Estados Unidos recupera su capacidad para examinar, investigar y monitorear de manera adecuada a las personas dentro de sus fronteras”, agregó.

Con el nuevo fallo del DHS, los no inmigrantes van a ser admitidos hasta una fecha fija que figurará en su registro de llegada I-94 Imagen ilustrativa generada con IA

Bajo la nueva normativa, los no inmigrantes van a ser admitidos hasta una fecha fija que figurará en su registro de llegada I-94. Los límites establecidos se configurarán de esta forma: