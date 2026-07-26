Adiós al Duration of Status: qué significa que el DHS lo elimine para quienes tengan las siguientes visas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que el sistema del Duration of Status (D/S) será eliminado y reemplazado por un período de estancia fijo. Esta modificación afecta a los titulares de visas F-1 (estudiantes) y J-1 (visitantes de intercambio), entre otras categorías.

Qué se sabe del Duration of Status y cómo incide la nueva normativa en los estudiantes

La administración Trump confirmó la noticia el pasado 16 de julio a través de un comunicado. En el escrito, se estipuló que la modificación establece un período fijo de admisión para los titulares de visas de no inmigrante de las categorías F y J con el objetivo de eliminar la “laguna jurídica” relacionada con el tiempo de permanencia en Estados Unidos.

La eliminación del Duration of Status tiene como principal objetivo eliminar la “laguna jurídica” relacionada con el tiempo de permanencia en Estados Unidos Freepik

“Durante casi medio siglo, el obsoleto sistema de ‘duración del estatus’ ha comprometido la seguridad nacional y creado un entorno propicio para el fraude migratorio”, señaló el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

Luego agregó: “Al implementar límites claros y definidos para estas visas, Estados Unidos recupera su capacidad para examinar, investigar y monitorear de manera adecuada a las personas dentro de sus fronteras. Esta norma final garantiza que los estudiantes extranjeros se mantengan enfocados en su propósito principal: completar sus estudios y regresar a casa”.

En principio, el “Duration of Status” permitía a los titulares de visas F y J permanecer en Estados Unidos por un tiempo no especificado para completar sus estudios o actividades profesionales. Sin embargo, a partir del 15 de septiembre de este año, esta práctica terminará.

El “Duration of Status” permitía a los titulares de visas F, J e I permanecer en Estados Unidos por un tiempo no específico Magnific

Cuáles son los nuevos límites de tiempo para los titulares de visas F y J

Según un escrito de la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés), bajo la nueva normativa, los no inmigrantes van a ser admitidos hasta una fecha fija que figurará en su registro de llegada I-94. Antes podían permanecer hasta que expirara la visa. Los límites establecidos se configurarán de esta forma:

Visas F-1 (estudiantes) y J-1 (visitantes de intercambio): el período de admisión será por la duración de su programa específico, pero no podrá exceder un máximo de 4 años .

el período de admisión será por la duración de su programa específico, pero . Visas I (Representantes de medios extranjeros): el tiempo de admisión no excederá los 240 días (90 días para ciertos ciudadanos de la República Popular China), o el tiempo necesario para completar su asignación, lo que sea más corto.

Los titulares de visas que ya se encuentran en el país bajo el marco de D/S antes de la fecha de efectividad se mantienen con las reglas actuales; no obstante, deben evitar los viajes al exterior Unsplash

Para los titulares de visas que ya se encuentran en el país bajo el marco de D/S, permanecen bajo las reglas actuales. No obstante, deben evitar los viajes internacionales y completar su programa antes de que termine el período de transición.

Qué sucede si un estudiante necesita extender su tiempo en EE.UU.

En caso de que un estudiante necesite quedarse más tiempo del permitido por su I-94 (por ejemplo, si su programa académico dura más de cuatro años), debe realizar alguno de estos dos trámites: