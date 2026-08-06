Adiós al “Duration of Status”: qué pasa con los migrantes que se encuentran con este sistema en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) pondrá fin al sistema conocido como “Duration of Status (D/S)”, utilizado durante años para regular la permanencia de estudiantes y visitantes de intercambio en Estados Unidos. Desde la entrada en vigor de la medida, la permanencia dejará de depender del desarrollo del programa académico y pasará a estar sujeta a un plazo determinado.

Qué establece la nueva normativa sobre el Duration of Status

La disposición, que entrará en vigor el 15 de septiembre, alcanzará a los titulares de visas F, J e I, quienes recibirán una fecha de vencimiento establecida en su registro de ingreso I-94. El nuevo esquema fija un máximo de cuatro años de permanencia, aunque el tiempo autorizado podrá ser menor según la duración del programa, la vigencia del pasaporte u otras condiciones aplicables.

Cómo descargar los formularios actualizados para los trámites de visas con el Uscis

Las autoridades indicaron que la modificación busca reforzar los controles migratorios y reducir irregularidades. Quienes necesiten continuar en el país norteamericano después del plazo autorizado deberán iniciar un trámite formal ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

“Al implementar límites claros y definidos para estas visas, EE.UU. recupera su capacidad para examinar, investigar y monitorear adecuadamente a las personas dentro de sus fronteras”, aseguró el secretario del DHS, Markwayne Mullin, en el comunicado.

Qué ocurrirá con quienes ya están en el sistema Duration of Status

Las personas que ya se encuentran en EE.UU. bajo el régimen D/S podrán continuar inicialmente con las condiciones actuales siempre que no abandonen el país y completen sus estudios y programas antes del periodo establecido para la transición. Sin embargo, la autorización de permanencia de estos estudiantes y visitantes pasará automáticamente a estar limitada a un máximo de cuatro años contados desde la entrada en vigor de la nueva regulación.

El DHS detalló la implementación de una nueva normativa diseñada para limitar el tiempo de estancia de los portadores de visas F, J e I Imagen creada con IA

El cambio más relevante aparece para quienes viajen al extranjero después de la fecha de implementación. Según lo difundido por la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés), al regresar a EE.UU. dejarán de ser admitidos bajo el sistema D/S y recibirán un nuevo registro I-94 con una fecha fija de vencimiento que definirá el tiempo legal de estancia.

La fecha consignada en el I-94 se determinará al tomar el periodo más corto entre:

La finalización del programa académico

La vigencia del pasaporte

El límite máximo de cuatro años

Cuando corresponda, la duración del permiso de trabajo asociado al estudiante

La modificación también afecta el periodo de gracia para los estudiantes con visa F-1. Quienes ingresen o reingresen bajo las nuevas reglas dispondrán de 30 días para preparar su salida o gestionar otra alternativa migratoria después de concluir sus estudios, en lugar de los 60 días contemplados anteriormente.

Por su parte, en el caso de los titulares de visa J-1, el periodo se mantendrá establecido en 30 días.

Cómo funcionarán las extensiones de estancia para visas de estudiante

Los estudiantes cuyos programas superen los cuatro años, como ocurre en algunos doctorados o carreras de larga duración, deberán solicitar una extensión de estancia mediante el formulario I-539 antes de que expire la fecha establecida en el I-94. Para iniciar ese procedimiento será necesario obtener previamente una actualización del I-20 o DS-2019 emitido por la institución educativa.

Esta nueva normativa, que entrará en vigor en septiembre, establece un límite máximo de cuatro años de permanencia para estudiantes y visitantes de intercambio Freepik

Posteriormente, el Uscis realizará el análisis de la solicitud, que incluirá controles biométricos, revisión de antecedentes y otros mecanismos de verificación. El trámite también implica el pago de las tarifas establecidas por la autoridad migratoria.

Según las nuevas disposiciones, algunos motivos utilizados anteriormente para justificar una extensión dejarán de ser aceptados durante la evaluación del expediente. Por ejemplo, ya no se aceptarán retrasos causados por períodos de prueba académica, suspensiones o la incapacidad repetida de completar los cursos.