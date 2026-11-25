Los extranjeros que buscan la residencia permanente estadounidense mediante el programa de inversión EB-5 afrontarán tarifas más altas desde el 30 de noviembre de 2026. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) instruyó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) aumentar el costo de la petición inicial de un inversor independiente, que pasará de US$3675 a US$7615.

La regla del DHS que cambia los precios para aplicantes de green card

La regla publicada por el DHS en el Registro Federal fija la fecha de entrada en vigor. Un estudio jurídico comparó los importes vigentes con los nuevos y precisó que el cambio también alcanza otros formularios vinculados con el programa.

Los extranjeros que buscan la residencia permanente estadounidense mediante el programa de inversión EB-5 afrontarán tarifas más altas desde el 30 de noviembre de 2026 Magnific

Las tarifas de presentación no son lo mismo que la inversión exigida para participar ni garantizan la aprobación de la residencia.

El formulario I-526 corresponde a la petición de un inversor independiente

El I-526E se utiliza para una inversión asociada con un centro regional, una entidad designada por Uscis para promover inversiones que generen empleo.

Ambos importes iniciales superan el doble de la tarifa anterior de US$3675, aunque el aumento exacto varía según la vía elegida.

Los extranjeros que buscan la residencia permanente estadounidense mediante el programa de inversión EB-5 afrontarán tarifas más altas desde el 30 de noviembre de 2026 Imagen ilustrativa generado con IA

La regla también establece US$5000 para el formulario I-829, mediante el cual un inversor solicita retirar las condiciones de su residencia. Chugh compara ese importe con los US$3750 anteriores.

La presentación inicial del I-526E requiere además un aporte separado de US$1100 al Fondo de Integridad EB-5.

El programa EB-5 permite solicitar una visa de inmigrante sobre la base de una inversión y la creación de empleo, sujeto a requisitos legales.

El valor de un formulario es solo una parte de los costos y no sustituye el capital de inversión, los gastos profesionales u otros cargos aplicables.

Los extranjeros que buscan la residencia permanente estadounidense mediante el programa de inversión EB-5 afrontarán tarifas más altas desde el 30 de noviembre de 2026 Magnific

Abogados recomiendan revisar la fecha de presentación, el formulario y el pago correspondiente antes de enviar la documentación.

Las tarifas y condiciones deben comprobarse en la tabla oficial de Uscis al momento del trámite, porque una solicitud con un pago incorrecto puede enfrentar problemas de aceptación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.