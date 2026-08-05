Noticias del Uscis: confirman registro de votantes migrantes recién nacionalizados para las elecciones 2026

Una decisión judicial suspendió de manera temporal una política que impedía a organizaciones cívicas sin afiliación partidaria ayudar a nuevos ciudadanos a inscribirse como votantes durante ceremonias de naturalización organizadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). El fallo representa un cambio relevante de cara a las elecciones 2026.

Elecciones 2026: el fallo que restablece la asistencia para registrar nuevos ciudadanos

El juez federal Adam Abelson, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland, emitió una medida cautelar que bloquea provisionalmente la norma impulsada por la administración del presidente Donald Trump que impedía que organizaciones civiles registraran nuevos votantes durante las ceremonias administrativas de naturalización organizadas por el Uscis.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

En su resolución, el magistrado sostuvo que quienes promovieron la demanda demostraron una alta probabilidad de éxito en su argumento de que la prohibición constituye una restricción inconstitucional a la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.

También consideró probable el éxito del reclamo del NCJW bajo la Quinta Enmienda y de los planteos formulados bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, fundamentos que respaldaron la decisión de suspender la aplicación de la medida mientras el litigio continúa.

Según informó The Daily Record, el juez entendió que mantener el sistema que funcionó durante décadas no generaría una alteración significativa en el desarrollo de las ceremonias.

El fallo no resuelve definitivamente el conflicto, pero deja sin efecto la prohibición mientras avanza el proceso judicial. Además, abre nuevamente la posibilidad de que organizaciones comunitarias retomen las campañas de inscripción de ciudadanos recién naturalizados en aquellos eventos administrados por el Uscis.

Qué prohibía la política del Uscis sobre el registro de ciudadanos naturalizados

La política cuestionada fue implementada en agosto de 2025. A partir de entonces, solo las autoridades electorales estatales o locales podían prestar servicios de registro; el personal del Uscis podía entregar formularios e información durante las ceremonias administrativas de naturalización.

El fallo representa un cambio relevante de cara a las elecciones de 2026, al permitir, por ahora, reanudar la inscripción de nuevos ciudadanos durante los actos de naturalización Freepik

La disposición dejó afuera a organizaciones sin fines de lucro que durante años habían desarrollado esa tarea. Según argumentó el gobierno federal, la modificación buscaba reducir la carga administrativa que implicaba verificar que esas entidades actuaran sin afiliación partidaria y garantizar que el acceso a los servicios para los nuevos ciudadanos se desarrollara de manera ordenada.

Durante el proceso, la administración sostuvo que el cambio era limitado y que no perjudicaba el acceso de los nuevos ciudadanos al registro electoral porque los formularios y la información seguirían siendo entregados por empleados del Uscis o por funcionarios electorales estatales y locales.

Sin embargo, el juez consideró que eliminar uno de los canales disponibles para acceder al registro parecía contradecir el objetivo declarado de facilitar esos servicios.

Cómo afecta el fallo a los ciudadanos recién naturalizados antes de las elecciones de 2026

La demanda fue presentada por la League of Women Voters, junto con varias de sus filiales, además del capítulo de Greater New Orleans del National Council of Jewish Women.

Las organizaciones sostuvieron que la prohibición vulneraba derechos constitucionales relacionados con la libertad de expresión, la libertad de reunión y el debido proceso, además de incumplir normas federales sobre elaboración de regulaciones administrativas.

La norma del Uscis para quienes cumplen 14 años

De acuerdo con la presentación judicial, la medida obligó a cancelar cientos de actividades de inscripción de votantes en distintos puntos del país norteamericano.

La League of Women Voters afirmó que únicamente durante 2024 registró al 15% de todos los nuevos ciudadanos estadounidenses que se inscribieron para votar inmediatamente después de completar su proceso de naturalización.

La organización también señaló que la prohibición afectó especialmente las ceremonias administrativas realizadas en oficinas del Uscis, ya que las hechas en tribunales federales nunca estuvieron alcanzadas por la restricción. Como consecuencia, parte del trabajo de asistencia a nuevos ciudadanos pudo continuar, aunque con un alcance menor. La decisión judicial tiene carácter preliminar, por lo que el proceso continuará en los tribunales y el gobierno federal conserva la posibilidad de presentar una apelación.