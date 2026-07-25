Regla oficial aplicada en USA: revocan ciudadanía americana a un naturalizado por ocultar información clave

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) aplicó una normativa orientada a revocar la ciudadanía a quienes ocultaron información crucial durante sus trámites migratorios. La medida busca proteger la integridad del sistema legal estadounidense y afectó recientemente a un naturalizado que perdió su estatus.

Cómo se aplicó recientemente la regla del DOJ a un migrante naturalizado en EE.UU.

Según el anuncio oficial, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Tennessee emitió una orden formal que revocó la ciudadanía de un migrante bosnio llamado Sead Miljkovic. La justicia comprobó que el acusado mintió sobre su identidad real para ingresar al territorio norteamericano en 1996.

La Justicia ordenó revocar la ciudadanía del naturalizado por haber ocultado información durante su proceso Imagen ilustrativa generada con IA

La resolución judicial detalla que el hombre obtuvo fraudulentamente su condición de ciudadano en 2007 al ocultar una orden de captura internacional pendiente. El tribunal confirmó que el afectado aceptó voluntariamente la sentencia.

“Esta administración ha priorizado la protección de la inviolabilidad de la ciudadanía estadounidense”, declaró el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil. En ese sentido, agregó que EE.UU. no permitirá que se pase por alto información relevante sobre el pasado de un migrante: “Si un extranjero comete actos atroces y viene aquí para intentar evadir las consecuencias, no lo permitiremos”.

La regla oficial sobre la ciudadanía con la que el DOJ revocó la ciudadanía del naturalizado

La normativa implementada por el DOJ establece que la naturalización se otorgó de forma ilegal si el solicitante mintió o encubrió antecedentes penales relevantes. En ese marco, la disposición legal permite despojar de la ciudadanía estadounidense a quienes no cuentan con el carácter moral exigido por las leyes federales del país norteamericano.

El DOJ determina que una ciudadanía se entregó de forma ilegal si la persona mintió u ocultó información durante el proceso Imagen creada con IA

Las autoridades judiciales determinan que cualquier falsificación de testimonio ante los funcionarios gubernamentales invalida permanentemente el proceso de naturalización completado en el pasado. Asimismo, el gobierno federal realiza fiscalizaciones lideradas por unidades especializadas en desnaturalización.

Quién es el hombre que perdió su ciudadanía estadounidense por brindar datos fraudulentos

Miljkovic, también conocido por el alias de Sead Dukic, operó en el pasado como integrante de las fuerzas de seguridad de la Provincia Autónoma de Bosnia Occidental. Según el comunicado oficial emitido por el DOJ, una notificación de INTERPOL detalla que el sujeto participó en agresiones físicas contra civiles opositores al gobierno regional durante junio de 1994.

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense en línea

El expediente judicial señaló que el acusado y sus cómplices golpearon a 12 personas con bates de madera antes de encerrarlas en una morgue durante cinco días sin agua ni luz. El implicado aún debe comparecer ante los tribunales de Bosnia por los delitos imputados.

“Este caso fue procesado civilmente por la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, Unidad de Desnaturalización, con la asistencia de la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito Este de Tennessee”, concluyó el informe federal.

Por otro lado, también se mencionó la participación de la División de Leyes contra Violadores de Derechos Humanos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), luego de una investigación realizada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de la propia entidad migratoria en el país norteamericano.