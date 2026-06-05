Nuevas reglas para el asilo: una abogada revela cómo fortalecer un caso ante el Uscis

En medio de cambios que endurecen el asilo en Estados Unidos, Jamilah Espinosa, una abogada especialista en inmigración explicó qué evidencias pueden fortalecer un expediente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y evitar que sea rechazado de manera temprana, incluso antes de una entrevista, según detalla esta nota sobre las nuevas reglas para solicitantes de asilo. La letrada advierte que, con criterios más estrictos y revisión inicial más dura, la falta de pruebas sólidas puede dejar a muchos casos latinos fuera del sistema. En este escenario, insiste en que la preparación temprana y la organización del expediente son claves para no perder la oportunidad de protección.

Nuevas reglas de asilo y el rol del Uscis

La abogada describe que el Uscis evalúa con más detalle las solicitudes de asilo desde el inicio del proceso.

desde el inicio del proceso. Explica que los oficiales tienen mayor margen para revisar cada expediente y aplicar criterios más exigentes en la admisibilidad.

El Uscis evalúa con más detalle las solicitudes de asilo Fotomontaje realizado con IA (Uscis y Magnific)

La regla del año y el plan del DHS

El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés) analiza un plan que permitiría rechazar ciertas solicitudes de asilo sin entrevista cuando se presentan después del primer año de llegada al país.

, por sus siglas en inglés) analiza un plan que permitiría cuando se presentan después del primer año de llegada al país. Ese esquema apunta a filtrar más rápido los casos considerados tardíos o con problemas formales, lo que aumenta el riesgo para muchos solicitantes latinos.

Pruebas que pueden salvar un expediente

La abogada enfatiza que la evidencia documental es crucial: registros médicos, denuncias, fotos, testimonios y cualquier prueba que sustente el relato de persecución.

y cualquier prueba que sustente el relato de persecución. Señala que también es importante presentar cronologías claras, traducciones correctas y documentos organizados para que el oficial de asilo pueda seguir el caso sin dudas.

Impacto para solicitantes latinos

Las nuevas reglas afectan especialmente a quienes llegan con poca información sobre el sistema y presentan su caso cerca del límite del año .

. La abogada recomienda que los latinos busquen asesoría temprana, guarden todo tipo de evidencia y eviten retrasos al presentar la solicitud.

Para darle solidez al caso de asilo, la evidencia documental es crucial, como es el caso de registros médicos, denuncias, fotos y testimonios Imagen ilustrativa generada con IA

Para tener en cuenta

Si estás en Estados Unidos y piensas pedir asilo, el tiempo y las pruebas son dos factores críticos. La abogada remarca que presentar la solicitud dentro del primer año desde la llegada ayuda a evitar que el caso quede atrapado en las reglas más duras de inadmisibilidad. También sugiere reunir todo lo antes posible: documentos que demuestren persecución, registros de viajes, comunicaciones y testimonios que apoyen tu historia. En un escenario donde el Uscis y el DHS buscan filtrar más rápido los casos, tener un expediente claro, ordenado y bien sustentado puede ser la diferencia entre que tu caso avance o se cierre sin entrevista.