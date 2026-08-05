Nuevas restricciones financieras de EE.UU. ponen presión sobre los migrantes, pero las remesas siguen llegando a México

Las nuevas restricciones financieras de Estados Unidos aumentaron la presión sobre los extranjeros sin estatus regular, pero no interrumpieron las remesas hacia México. A pesar de que los cambios para migrantes con cuentas bancarias pueden dificultar algunas operaciones, las redes familiares permiten mantener los envíos desde el país norteamericano.

Cómo afectan las restricciones financieras a los migrantes que envían remesas

Según informó CNN, una orden ejecutiva impulsada por el gobierno de Donald Trump el 19 de mayo busca limitar el acceso de migrantes sin estatus regular a determinados servicios financieros. El análisis de BBVA citado por la cadena incluyó entre ellos la apertura de cuentas, las transferencias internacionales y otros procesos bancarios.

A pesar de las restricciones financieras, las remesas a México crecieron con respecto a 2025 Freepik

Las medidas no establecieron una prohibición directa sobre las remesas. Sin embargo, pueden sumar obstáculos para las personas indocumentadas que utilizan cuentas o plataformas financieras para asistir a sus familias en México.

La nueva orden financiera de Trump se complementó con una alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés). Esta oficina depende del Departamento del Tesoro de EE.UU. y vigila posibles delitos dentro del sistema financiero.

El documento identificó sectores laborales con una amplia participación de trabajadores migrantes. La construcción, la agricultura, la hotelería y los servicios domésticos quedaron entre las actividades de interés.

Estos controles pueden afectar a personas que carecen de permisos de trabajo. La necesidad de acreditar la identidad o el origen de los fondos puede limitar el acceso a determinados servicios financieros.

Las redes familiares que permiten sostener los envíos a México

Muchas familias mexicanas en EE.UU. tienen una composición migratoria mixta. En un mismo hogar pueden vivir personas indocumentadas, residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses.

Esa estructura ofrece alternativas frente a las restricciones. Un familiar con residencia o ciudadanía puede realizar una transferencia cuando otro integrante tenga dificultades para utilizar una cuenta o enviar dinero al exterior.

Las redes familiares con distintos estatus migratorios pueden reducir el impacto de las restricciones sobre los envíos Depositphotos

“Es muy posible que, de hacerse más severas las medidas, se recurra a estas redes de apoyo para el envío de remesas a México, lo cual mitigaría sus posibles impactos negativos”, señaló el análisis.

La capacidad de cambiar al remitente dentro de una misma familia reduce el efecto inmediato de las medidas. El dinero puede salir de otra cuenta, aunque el destinatario y el objetivo de la ayuda permanezcan iguales.

Las remesas suelen cubrir gastos de alimentación, vivienda, educación y salud. Por eso, los hogares receptores dependen de una continuidad que no siempre queda ligada a una sola persona en EE.UU.

Qué cifra alcanzó el envío de remesas a México en 2026

A pesar de las restricciones financieras a los migrantes, México recibió US$30.759 millones entre enero y junio de 2026. La cifra superó en 3,1% el monto registrado durante el mismo período de 2025.

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Los ingresos de junio alcanzaron US$5471,8 millones, un resultado que marcó el quinto mes consecutivo de aumento. La recuperación ocurrió después de la caída anual de las remesas en 2025, la primera en más de una década.

Qué estados mexicanos recibieron más remesas

Según el informe citado por CNN, estos son los territorios que encabezaron los ingresos durante los primeros seis meses de 2026:

Guanajuato : US$2705 millones

: US$2705 millones Michoacán : US$2456 millones

: US$2456 millones Jalisco : US$2444 millones

: US$2444 millones Ciudad de México: US$1974 millones

US$1974 millones Estado de México: US$1967 millones

El crecimiento expresado en dólares no produjo una mejora equivalente para las familias. BBVA calculó que los hogares receptores obtuvieron en junio 8,3% menos recursos en términos reales que un año antes por el efecto del tipo de cambio y la inflación.