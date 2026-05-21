Es oficial: qué cambia para migrantes con cuentas bancarias tras confirmación de orden firmada por Trump

A través de la firma de la orden ejecutiva titulada “Restaurar la integridad del sistema financiero de EE.UU.”, el presidente Donald Trump impuso cambios en la supervisión bancaria para los migrantes. La medida instruye a reguladores a avanzar hacia controles más estrictos, con especial atención sobre quienes utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) en lugar de un número de Seguro Social (SSN).

Qué instruye la orden a reguladores y bancos

Emitida el 19 de mayo, la orden firmada por Trump instruye a las instituciones financieras a identificar riesgos potenciales en cuentas y créditos vinculados a personas sin autorización de empleo.

Afectará principalmente a migrantes que abran cuentas, soliciten préstamos o tramiten tarjetas de crédito.

Las personas que abran una cuenta bancaria en Estados Unidos sin el número de Seguro Social estarán bajo un mayor escrutinio Freepik

Entre los principales cambios que impactarán en las cuentas bancarias de los extranjeros, resaltan los siguientes:

Mayor escrutinio: el uso del ITIN en lugar de un número de Seguro Social es considerado como un “factor de riesgo” . Esto obliga a los bancos a realizar una “debida diligencia mejorada” para asegurar que la cuenta no se utilice para facilitar el empleo ilegal.

el uso del ITIN en lugar de un número de Seguro Social es considerado como un . Esto obliga a los bancos a realizar una para asegurar que la cuenta no se utilice para facilitar el empleo ilegal. Solicitud de estatus migratorio: las entidades estarían facultadas para solicitar información adicional a sus clientes con el fin de resolver dudas de cumplimiento. Entre las medidas, se incluye pedir documentación sobre la situación legal y la autorización de empleo (EAD) en el país.

las entidades estarían facultadas para solicitar información adicional a sus clientes con el fin de resolver dudas de cumplimiento. Entre las medidas, se incluye pedir documentación sobre y la (EAD) en el país. Vigilancia de transacciones específicas: los reguladores prestarán especial atención a ciertos comportamientos financieros, tales como:

los reguladores prestarán especial atención a ciertos comportamientos financieros, tales como: El uso de documentos de identidad extranjeros , cuentas nominales o empresas fantasma para mover fondos.

, cuentas nominales o empresas fantasma para mover fondos.

Pagos salariales realizados a través de plataformas P2P (como aplicaciones de pago electrónico) o procesadores de terceros que queden fuera de los registros contables oficiales.

(como aplicaciones de pago electrónico) o procesadores de terceros que queden fuera de los registros contables oficiales.

Patrones de depósitos o retiros de efectivo constantes y por debajo de los límites legales (conocido como “estructuración”) que coincidan con ciclos de nómina.

Identificación de clientes: las próximas acciones de Trump en relación con las cuentas bancarias

Según los documentos, pronto podrían tener lugar acciones más estrictas. En un plazo de 180 días, el gobierno evaluará reformas para endurecer los Programas de Identificación de Clientes.

Esto incluye revisar la validez del uso de tarjetas de identificación consular extranjeras para abrir o mantener cuentas.

Además, la orden otorga un plazo de 90 días al Departamento del Tesoro para proponer modificaciones a los reglamentos de la Ley de Secreto Bancario.

La Casa Blanca justificó estas medidas al argumentar que los inmigrantes sujetos a deportación representan un "peligro de morosidad" para el sistema financiero, ya que podrían perder su capacidad de pago si son deportados del país.

No obstante, NBC News indicó que, debido a que las entidades financieras no recopilan tradicionalmente el estatus migratorio, no existen estadísticas públicas confiables que midan el nivel real de morosidad en este sector.

Cómo impactará la medida en quienes solicitan préstamos

De acuerdo con el medio citado, los bancos podrían aplicar mayor escrutinio al analizar la capacidad de una persona para recibir y pagar un préstamo.

Los prestamistas, ya sea para hipotecas, préstamos para autos u otros créditos, podrían considerar el riesgo de remoción del país como parte de una evaluación crediticia de buena fe, siempre de acuerdo con las futuras guías regulatorias.

Bajo las nuevas reglas, los bancos deberán analizar rigurosamente la capacidad de una persona para recibir y pagar un préstamo Freepik

En ese sentido, los reguladores financieros emitirán guías para que las instituciones obtengan información sobre si un cliente tiene una situación migratoria legal y autorización de empleo cuando sea relevante para evaluar los riesgos.