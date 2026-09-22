Oficial: amplían en Nueva York el margen que tienen los agentes para revisar teléfonos de migrantes en los aeropuertos
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito autorizó revisiones manuales de teléfonos celulares sin sospecha, una decisión relevante para viajeros que ingresan a EE.UU. por el estado
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La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito resolvió que los agentes fronterizos pueden realizar una revisión manual de un teléfono celular sin sospecha previa al ingreso al país. La decisión, dictada en un caso originado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, alcanza a los controles en la jurisdicción del tribunal y es relevante para viajeros internacionales, residentes permanentes y ciudadanos.
El fallo de Nueva York sobre celulares en la frontera y los viajes internacionales
Según publicó la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en “United States v. Alisigwe” (ver fallo en PDF), una revisión manual del contenido de un teléfono es un control fronterizo rutinario. La opinión sostuvo: “No se requiere sospecha alguna para que el gobierno registre el teléfono móvil de un viajero en la frontera”.
El expediente se originó a partir de dos controles en JFK a Chinwendu Alisigwe, residente permanente legal, en 2019 y 2021. Los agentes revisaron manualmente el aparato y fotografiaron contenidos visibles.
El tribunal confirmó la validez de esas pruebas en su causa por delitos de fraude y rechazó que el teléfono requiriera, en este contexto, una regla distinta de la aplicada al equipaje.
Qué controles abarca y cuáles deja sin resolver
La sentencia se limita a una revisión manual: mirar o desplazarse por el contenido del dispositivo. El panel no resolvió si una extracción forense, un análisis con herramientas especializadas o una copia masiva de datos debe considerarse un control no rutinario con un estándar más exigente.
Esa diferencia es central porque un teléfono puede contener mensajes, fotos, datos de salud, información laboral y contactos familiares.
El Segundo Circuito tiene jurisdicción sobre Nueva York, Connecticut y Vermont. La decisión no crea una regla única para todo el país, aunque se suma a otros fallos federales que han examinado el alcance de la excepción fronteriza a la Cuarta Enmienda. En el caso hubo una disidencia de la jueza Eunice C. Lee, que advirtió sobre la magnitud de la información privada almacenada en los teléfonos.
Para los migrantes que viajen, el fallo no modifica los documentos necesarios para entrar a Estados Unidos ni autoriza a ignorar pedidos legales de los agentes. Pero aclara que, dentro de esta jurisdicción, la falta de sospecha no impide una inspección manual del teléfono en la frontera. Las reglas sobre retención de dispositivos y extracciones forenses siguen teniendo límites y debates judiciales propios.
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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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