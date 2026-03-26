El ICE revisa documentos en las filas de la TSA: qué hacer si te piden tu teléfono en el aeropuerto

Desde el 23 de marzo de 2026, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaron a revisar documentos de pasajeros en filas de seguridad de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en varios aeropuertos de Estados Unidos. Este procedimiento se implementó como parte de un operativo para enfrentar demoras récord en los controles por el cierre parcial del gobierno.

Cómo participa el ICE en los controles de los aeropuertos sin la TSA

Los agentes del ICE realizan la verificación de identidad con los mismos equipos y protocolos que utiliza la TSA, explica The New York Times.

El operativo responde a una crisis por falta de personal y ausentismo dentro de la TSA ICE

Durante el proceso, piden a los pasajeros que coloquen sus documentos en los lectores, revisan los datos en pantalla y luego les indican que continúen hacia las áreas de escaneo de seguridad.

La subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Lauren Bis, señaló que el personal del ICE recibió una “capacitación estándar” antes de sumarse a estos operativos.

Estos procedimientos se registraron en distintos aeropuertos, entre ellos:

Aeropuerto Internacional Chicago-O’Hare (su presencia fue mínima y no participaron en la revisión de pasajeros)

Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta

Aeropuerto William P. Hobby de Houston

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (Nueva York)

Aeropuerto LaGuardia (Nueva York)

Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (San Juan, Puerto Rico)

Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Aeropuerto Internacional de Filadelfia

Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor

Aeropuerto Internacional de Pittsburgh

Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (Fort Myers, Florida)

Qué hacer si el ICE te pide tu teléfono en el aeropuerto

De acuerdo con The Intercept, además del control físico de documentos, las autoridades pueden examinar dispositivos electrónicos en aeropuertos.

El personal del ICE recibió una “capacitación estándar” del DHS antes de integrarse a estos operativos Captura CNN

Ante el aumento de los controles de dispositivos en aeropuertos, los expertos en seguridad digital recomiendan que los viajeros tomen precauciones básicas para proteger su privacidad, como apagar los teléfonos antes de pasar por los controles y limitar la información personal almacenada en los equipos que llevan consigo.

Qué hacer si el ICE pide identificación en el aeropuerto

Ante un requerimiento de identificación, los pasajeros deben presentar un documento válido y cumplir con los controles establecidos por la TSA.

En ese contexto, los agentes del ICE pueden interrogar, revisar documentación y retener a personas si sospechan una infracción migratoria.

Los agentes aplican los mismos equipos y protocolos que la TSA para verificar la identidad de los pasajeros ICE

Para ciudadanos estadounidenses, el marco sigue regido por normas administrativas de seguridad.

Pueden guardar silencio ante preguntas adicionales y limitar sus respuestas a la confirmación de identidad y del viaje.

Las protecciones constitucionales continúan vigentes frente a detenciones o interrogatorios prolongados.

En el caso de residentes permanentes y titulares de visa, el control puede incluir preguntas sobre su estatus migratorio.

Los no ciudadanos también conservan derechos, entre ellos guardar silencio, responder únicamente lo necesario y solicitar asistencia legal si quedan detenidos.

El despliegue del ICE se encuentra ligado a la falta de personal

La incorporación de agentes del ICE se produjo en el marco de una crisis operativa en los aeropuertos. Desde el 14 de febrero, unos 50.000 agentes de la TSA trabajan sin salario debido a la falta de financiamiento del DHS.

Más de 480 empleados renunciaron durante ese período y los niveles de ausentismo aumentaron en los principales aeropuertos del país.

El domingo previo, más del 11% del personal se reportó enfermo, la tasa más alta registrada durante el cierre parcial del gobierno.

Ante este escenario, el gobierno desplegó cerca de 150 agentes del ICE desde el lunes 23 de marzo con el objetivo de reducir las filas que alcanzaron varias horas y provocaron pérdidas de vuelos.

Qué impacto tiene en los tiempos de espera

Las autoridades sostienen que la medida busca agilizar el sistema. Bis afirmó que contar con más apoyo permite que la TSA se concentre en tareas especializadas y “logre que las filas de seguridad avancen más rápido”.

Sin embargo, según The New York Times, durante la jornada del miércoles 25 no hubo evidencia concluyente de una mejora generalizada en los tiempos de espera.

Las preocupaciones entre los viajeros e inmigrantes

La presencia de agentes del ICE en los controles de seguridad generó inquietud entre algunos pasajeros.

Varios cuestionaron si el personal migratorio tiene la formación o la autoridad para asumir tareas propias de la TSA.

Otros viajeros expresaron temor ante posibles controles adicionales. En el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, un pasajero que pidió no ser identificado dijo que se preguntó si podían “pedir un certificado de nacimiento” y admitió que temía “ser retirado de la fila”.

En el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Jennifer Carlin, trabajadora de una organización sin fines de lucro de San Francisco, llegó con cinco horas de anticipación tras visitar a su hijo en Columbus, Georgia, y aun así encontró largas filas.

A su vez, señaló que la situación “está minando la confianza en el sistema de viajes estadounidense”.

Por su parte, Kica Matos, presidenta del National Immigration Law Center, sostuvo que los ciudadanos han “visto a agentes del ICE aterrorizar sus barrios durante más de un año”, lo que refuerza la preocupación frente a su presencia en aeropuertos.