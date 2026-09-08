Adiós al TPS: la nueva regla del Uscis que cambia un formulario para trabajadores migrantes con EAD en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció nuevas pautas para completar el formulario I-9, utilizado para verificar la identidad y la autorización laboral de quienes trabajan en Estados Unidos. Las instrucciones están dirigidas a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) cuyos permisos de trabajo mantienen su validez por disposiciones de tribunales federales.

TPS y EAD: cómo completar el I-9 cuando existe una extensión judicial

Cuando un Documento de Autorización de Empleo ( EAD , por sus siglas en inglés) está amparado por una orden judicial, el trabajador debe completar la sección uno del formulario I-9 de una manera específica.

( , por sus siglas en inglés) está amparado por una orden judicial, el trabajador debe completar la de una manera específica. En el espacio destinado a indicar la fecha de vencimiento del permiso laboral no debe colocar una determinada, sino escribir “per court order”, expresión que identifica que la vigencia deriva de una resolución judicial.

El procedimiento para el empleador es diferente:

En la sección dos debe registrar el EAD como documento y colocar la nueva fecha de vencimiento que corresponda al país del trabajador.

debe como documento y colocar la que corresponda al país del trabajador. Además, en el apartado de información adicional debe dejar constancia de que la extensión se encuentra relacionada con una orden judicial.

El Uscis también recomienda conservar junto al I-9 la notificación oficial correspondiente a la extensión del TPS. Este material permite documentar la base de la vigencia del permiso ante una eventual revisión.

En las empresas que utilizan E-Verify, los datos deben coincidir con los consignados en la sección dos.

TPS de El Salvador: el procedimiento del formulario I-9 es diferente

Los beneficiarios del TPS de El Salvador no deben utilizar la expresión “per court order” bajo estas instrucciones.

Según la información oficial, la designación y los beneficios asociados están previstos hasta el 9 de septiembre, fecha que también se aplica a determinadas extensiones automáticas de EAD para personas con solicitudes de renovación pendientes.

Por ese motivo, en el I-9 debe registrarse específicamente “Sept. 9 2026” como fecha de vencimiento, tanto en la sección uno como en la sección dos, acompañada de la anotación correspondiente en información adicional.

El EAD vinculado al TPS de El Salvador es el próximo a finalizar Imagen ilustrativa generada con IA

Los empleadores también deben conservar la documentación que respalda esa extensión.

En E-Verify, la fecha que se ingrese deberá ser también el 9 de septiembre de 2026, de acuerdo con las instrucciones específicas para este grupo.

Qué sucede con otros países con TPS y las fechas de sus EAD

Las pautas contemplaron situaciones vinculadas con Haití, Etiopía, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Birmania (Myanmar). En esos casos alcanzados por extensiones judiciales, los permisos tuvieron distintos períodos de vigencia:

Para Haití, la extensión indicada finalizó el 24 de julio .

la extensión indicada finalizó . Para los beneficiarios de Etiopía, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Birmania (Myanmar), la extensión automática del EAD se mantuvo hasta el 17 de julio.

Una orden judicial emitida el 30 de mayo de 2025 determinó que los beneficiarios que tengan EAD relacionados con el TPS mantendrán su vigencia hasta el 2 de octubre de 2026 Imagen ilustrativa generada con IA

La situación no fue igual para todos los beneficiarios de TPS. Sudán y Ucrania mantienen sus designaciones hasta el 19 de octubre.

Los beneficiarios con solicitudes de renovación de EAD pendientes cuentan con una extensión de sus documentos hasta esa fecha.

En el caso de Venezuela, determinados beneficiarios vinculados con la designación de 2023 mantienen su autorización laboral hasta el 2 de octubre, cuando se cumplan las condiciones establecidas por una orden judicial. Los beneficios correspondientes a la designación venezolana de 2021, en cambio, finalizaron el 7 de noviembre de 2025.

EAD: qué obligaciones tienen las empresas con el formulario I-9

Los registros deben conservarse durante tres años desde la contratación o durante un año después de la finalización del empleo. Se toma el período que resulte más prolongado, según las instrucciones del Uscis.

Las empresas deben mantener disponible la documentación ante una inspección de las autoridades competentes. Además, cuando se utiliza la versión PDF rellenable del formulario, las instrucciones señalan que este debe imprimirse y firmarse manualmente, salvo que se emplee un sistema electrónico autorizado que cumpla con los requisitos correspondientes.