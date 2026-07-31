Oficial y confirmado: de cuánto es la multa para migrantes que no acaten la orden final de deportación del DHS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que los extranjeros que permanezcan en Estados Unidos pese a contar con una orden definitiva de deportación podrán recibir una multa de hasta 998 dólares por día de incumplimiento. La medida forma parte de un esquema que combina sanciones económicas con incentivos para quienes opten por salir voluntariamente del país norteamericano.

Multa del DHS de hasta US$998 diarios: quiénes pueden recibirla

De acuerdo con la información difundida por la agencia, desde el inicio de la actual administración de Donald Trump ya se emitieron más de 103 mil multas bajo este criterio de US$998 por cada día de incumplimiento. El monto total reclamado supera los US$84.000 millones, según los días de incumplimiento acumulados.

Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio de la administración actual para aplicar con rigor las leyes de inmigración DHS

La penalidad económica está dirigida exclusivamente a las personas que cuentan con una orden definitiva de deportación y deciden permanecer en el país norteamericano.

El DHS explicó que esto también puede dar lugar a procesos penales contemplados en el Título 8 del Código de EE.UU. Asimismo, la situación puede generar restricciones para volver a ingresar y, en determinados casos, impedir el reingreso de manera permanente.

Para agilizar la aplicación de estas medidas, el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) modificaron el procedimiento administrativo.

Entre los cambios figura la eliminación del plazo de 30 días antes de imponer la sanción económica, además de la posibilidad de enviar las notificaciones por correo ordinario y reducir el tiempo disponible para presentar objeciones.

“Bajo la presidencia de Trump y la gestión del secretario Mullin, el DHS está trabajando más rápido que nunca para expulsar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales de nuestro país”, señaló la subsecretaria Lauren Bis.

“Nuestro mensaje a los inmigrantes indocumentados es claro: ¡Váyanse ahora! Si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias”, agregó.

CBP Home: cómo solicitar la condonación de multas migratorias

Como alternativa, el gobierno impulsó la utilización de la aplicación móvil CBP Home para que los migrantes organicen su salida de EE.UU. de forma voluntaria.

Quienes utilicen este mecanismo pueden solicitar la condonación de las multas relacionadas con el incumplimiento de una orden de deportación.

El procedimiento requiere:

Descargar la aplicación.

Completar los datos personales.

Incorporar una fotografía para verificar la identidad y, cuando corresponda, registrar a los integrantes del grupo familiar que viajarán junto al solicitante.

Luego, la aplicación envía la solicitud al DHS para su evaluación.

Según el gobierno, las personas que completen este proceso y superen las verificaciones correspondientes reciben una prioridad menor para posibles detenciones mientras organizan su regreso. Esto les permite resolver asuntos laborales, familiares o personales antes de abandonar EE.UU.

El gobierno ofrece un bono de salida de US$2600 que se entrega una vez confirmado el regreso al país de origen Imagen compuesta

CBP Home ofrece US$2600, pasaje gratuito y asistencia para salir de EE.UU.

Además de la condonación de las multas civiles, el programa contempla un pasaje sin costo hacia el país de origen y un incentivo económico de US$2600 .

. El DHS aclaró que ese pago solo se realiza después de confirmar que la persona llegó a su país.

La agencia también informó que el programa incluye asistencia para obtener la documentación necesaria para viajar. Según los cálculos oficiales, una salida organizada mediante este sistema representa un costo aproximado de US$5100 para el gobierno, mientras que una deportación ejecutada por las autoridades alcanza alrededor de US$18.245.

Las personas que deseen verificar si tienen una orden de deportación pueden consultar el estado de su expediente mediante los servicios de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés).

Para acceder a esa información es necesario contar con el Número de Registro de Extranjero (A-Number), que permite realizar la consulta tanto por la línea telefónica automatizada como a través del Sistema Automatizado de Información de Casos (ACIS, por sus siglas en inglés).