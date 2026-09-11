Oficial y confirmado: el ICE anuncia línea telefónica para denunciar fraudes relacionados con las licencias de conducir

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva medida para reforzar los controles sobre las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) y detectar posibles irregularidades vinculadas con su otorgamiento. La iniciativa apunta específicamente a los casos de fraude relacionados con este tipo de registro y habilita un canal telefónico para que la población pueda aportar información a las autoridades federales.

El ICE y las CDL: cuál es el número para reportar posibles fraudes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a través de su división Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), puso en funcionamiento una línea específica para recibir denuncias relacionadas con posibles fraudes en la obtención o utilización de las CDL.

El número informado para realizar estos reportes es 866-347-2423. De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo es que las personas puedan comunicar información que permita a los organismos federales identificar situaciones irregulares y actuar frente a conductores que, según la administración, no deberían estar habilitados.

Según el comunicado oficial del DHS, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, sostuvo: “Se han perdido o cambiado para siempre demasiadas vidas estadounidenses porque extranjeros ilegales que no tienen nada que hacer en nuestras carreteras han recibido CDL”.

El funcionario agregó que el ICE y sus socios federales, incluido el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), intensificarán las medidas contra el fraude relacionado con estas licencias.

Mullin también pidió directamente la colaboración de la población. “Usted puede ayudar a salvar vidas estadounidenses y hacer que nuestras carreteras sean más seguras llamando hoy mismo a la nueva línea del ICE contra el fraude de CDL”, afirmó.

Los casos con CDL que el DHS citó para justificar la medida

El DHS presentó varios episodios como ejemplos de las consecuencias que, según el gobierno, pueden producirse cuando se conceden licencias comerciales a conductores que considera no habilitados para utilizarlas.

Entre los casos mencionados aparece el de Michael Bon, señalado por las autoridades como un inmigrante en situación irregular procedente de Haití.

Según el comunicado, recibió una CDL en Massachusetts, en julio de 2026, mientras conducía un camión comercial, estuvo involucrado en el choque que causó la muerte del agente de la Policía Estatal de Pensilvania Michael Pahira Jr.

El secretario de Seguridad Nacional vinculó la emisión irregular de CDL a extranjeros ilegales con muertes evitables en las carreteras DHS

Otro episodio corresponde a Sukhdev Singh, identificado por el DHS como un inmigrante en situación irregular procedente de India. El gobierno indicó que obtuvo una CDL emitida por Nueva York y que en marzo de 2026 atropelló con un semirremolque a un peatón en Indianápolis, quien debió ser hospitalizado. El ICE informó que lo arrestó ese mismo mes.

También fue incluido el caso de Bekzhan Beishekeev, procedente de Kirguistán y señalado por el gobierno como inmigrante en situación irregular.

De acuerdo con el comunicado, recibió una licencia comercial de Pensilvania y en febrero de 2026 se desvió hacia el tránsito que circulaba en sentido contrario, y terminó por provocar una colisión frontal en Indiana en la que murieron cuatro personas. Según el organismo, su arresto se produjo durante ese mismo mes.

Sean Duffy: la advertencia sobre conductores con CDL en Estados Unidos

El secretario de Transporte, Sean Duffy, también se refirió a la nueva estrategia. En declaraciones recogidas por The National Desk, explicó que el DOT no contaba anteriormente con todas las herramientas necesarias para actuar por sí solo frente a este tipo de situaciones, pero que la coordinación con otros organismos federales modificó ese escenario.

“Nos faltaba la capacidad, por así decirlo, en el DOT. No soy el FBI. No soy Seguridad Nacional”, afirmó Duffy. “Pero ahora, en asociación con Seguridad Nacional, en asociación con los fiscales, vamos a ir detrás de cada conductor ilegal en las carreteras estadounidenses”, aseguró.

Duffy también lanzó una advertencia directa a quienes se encuentren en esa situación y tengan una licencia comercial. “Así que quizá sea mejor que corten su licencia de conducir comercial y busquen otra cosa que hacer. Este no es su lugar”, sostuvo.