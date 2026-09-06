Florida endurece los exámenes para licencias: la conducta que ahora puede tener consecuencias penales

Florida implementó regulaciones para el proceso de obtención de las licencias de conducir comerciales (CDL) en el estado. Las nuevas pautas legales establecen sanciones estrictas para asegurar la transparencia de las evaluaciones de los conductores de transporte pesado y proteger la seguridad vial.

El endurecimiento de los exámenes para licencias comerciales en Florida

La legislatura estatal aprobó la reforma legal CS/CS/CS/SB 290 con el propósito de combatir los fraudes en las pruebas viales y teóricas.

La iniciativa busca elevar los estándares de seguridad vial mediante el control de las evaluaciones de aptitud requeridas para operar camiones y autobuses.

La ley busca garantizar que los conductores de vehículos comerciales en Florida sean altamente calificados Freepick

Esta normativa entró en vigor el 1 ° de julio de 2026 tras recibir el visto bueno del gobernador Ron DeSantis. La ley rige las condiciones de expedición de estas credenciales de manejo en todos los condados del estado.

La necesidad de conductores de vehículos comerciales altamente calificados motivó este cambio en la estructura del Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés).

La administración estatal busca reducir la cifra de colisiones viales a través de un control estricto sobre las capacidades reales de cada aspirante profesional.

La Cámara de Representantes respaldó esta iniciativa con una votación de 94 votos a favor, mientras que el Senado estatal la validó de forma unánime con 38 votos positivos.

Las conductas con consecuencias penales para las CDL en Florida

La legislación establece consecuencias penales para los aspirantes a una licencia comercial que reciban asistencia no autorizada durante determinadas partes del examen.

Según el texto de ley, esta penalización aplica para el examen que evalúa la capacidad de lectura y comprensión de las señales de tránsito en la carretera.

de tránsito en la carretera. De igual manera, la sanción rige para la sección teórica sobre las leyes viales estatales y las normas de conducción bajo los efectos de sustancias.

La persona que ayude de forma ilegal a un aspirante en el examen para la licencia CDL en Florida comete un delito menor de segundo grado Freepik

El infractor que incurra en esta conducta ilícita comete un delito menor de segundo grado. La justicia estatal impone penas de prisión y multas económicas de forma consistente con las directrices de los estatutos penales de la región.

La ley también sanciona a la persona externa que brinde ayuda no autorizada al solicitante de la credencial comercial. Quien facilite respuestas o colabore en el fraude del examen recibe la calificación de autor de un delito menor de segundo grado.

El beneficio económico que incluye la ley: a quiénes aplica

La reforma legal incluye un beneficio económico para un sector específico de trabajadores del Estado que operan vehículos pesados.

La normativa autoriza al Servicio Forestal de Florida para asumir la cobertura financiera de estos trámites viales obligatorios.

La institución forestal estatal posee ahora la facultad legal de pagar la tarifa del examen inicial de la licencia de conducir comercial para su personal.

De igual manera, la agencia puede costear los cargos de renovación de esta credencial profesional para los empleados calificados.

La frustración mayor fue la pérdida de una inversión significativa vinculada a su licencia CDL

Esta medida aplica a los empleados del Servicio Forestal de Florida cuyos puestos requieran operar equipos para los que sea necesaria una licencia comercial.

La ley autoriza al departamento a asumir esos costos, pero aclara que no constituye una obligación.

El departamento efectúa estos desembolsos financieros según la disponibilidad de recursos y las determinaciones internas de los directores de la entidad.

La ley introduce también otra enmienda que faculta al comisionado para reorganizar las unidades internas de la institución con el objetivo de optimizar la administración y el control de los servicios estatales.