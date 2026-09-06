Oficial y confirmado: el nuevo fallo en EE.UU. que impone reglas sobre el asilo para los venezolanos

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) estableció un nuevo estándar legal para evaluar las solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos. En ese sentido, los jueces deben determinar si las personas o instituciones específicas a las que el solicitante teme continúan activas bajo el actual gobierno interino en Venezuela.

El nuevo fallo que afecta las solicitudes de asilo para Venezuela

El fallo Matter of A-E-V-M- (30 I&N Dec. 20) fue emitido el pasado 4 de septiembre. Allí, el órgano administrativo estipuló que la remoción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la transferencia de la autoridad ejecutiva a un gobierno interino constituyen, a nivel legal, un cambio en las condiciones de Venezuela en el marco de las solicitudes de asilo.

La Junta de Apelaciones de Inmigración aseguró que la salida de Nicolás Maduro y la transferencia del gobierno interino constituye un cambio legal en Venezuela

En ese contexto, la BIA determinó que los jueces de inmigración deben analizar si las organizaciones o personas a las que el solicitante teme siguen activas y si mantienen el interés real de perseguirlo bajo el panorama político actual.

“Reconocemos que un cambio de liderazgo nacional no elimina un temor fundado de persecución. Sin embargo, cuando el miedo surge de la oposición al gobierno encabezado por esa persona, la destitución del líder nacional y la transferencia de la autoridad ejecutiva alteran las circunstancias en las que debe evaluarse dicho pavor”, citó el escrito.

Qué implica el nuevo fallo para los venezolanos con solicitudes de asilo en EE.UU.

La normativa ordenó realizar un análisis minucioso para determinar si los actores o fuerzas de seguridad a los que teme el solicitante siguen presentes en la actualidad.

Todos los trámites migratorios, como cambio de estatus o casos de asilo, se encuentran en una pausa temporal para venezolanos y cubanos Imagen generada con inteligencia artificial

De igual modo, solicita a los jueces tomar en cuenta la influencia y las acciones entre el gobierno estadounidense y la nueva organización política en el país caribeño.

Esto incluye hechos como la restauración de relaciones diplomáticas bilaterales con la reapertura de la Embajada de EE. UU. en Caracas el pasado 30 de marzo.

“Tomamos nota administrativa de que, con posterioridad a la decisión del juez de inmigración, existen más pruebas de cooperación continua y progreso hacia la reforma basada en el plan de tres partes de Estados Unidos para promover la estabilización, la recuperación económica y la transición democrática en Venezuela”, destacó.

Qué pasa si una solicitud de asilo cambia sus condiciones

El tribunal enfatiza que la existencia de un cambio de condiciones en el país de origen no soluciona de manera automática la extemporalidad de una solicitud.

Desde este punto, para calificar bajo la excepción de “circunstancias cambiadas”, el solicitante debe probar que la salida de Nicolás Maduro afecta de forma directa y material su elegibilidad, y que presentó la solicitud de asilo en un periodo de tiempo razonable tras el cambio de condiciones.

Si se concluye que la solicitud de asilo es extemporánea y no reúne los requisitos para una excepción legal, el juez de inmigración tiene la obligación de evaluar de forma independiente si el solicitante califica para otros alivios de protección frente a la deportación que no están condicionados al plazo de un año, tales como la Retención de Expulsión o la protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT).