Oficial y confirmado: Estados Unidos frenó el fin del TPS salvadoreño y mantiene en vilo a unos 200.000 inmigrantes

La Casa Blanca pausó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para casi 200 mil salvadoreños. La decisión tomó por sorpresa a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes ya habían autorizado la suspensión.

La decisión de la Casa Blanca que benefició a los salvadoreños con TPS

Según Politico, la orden de detener la publicación provino de la Casa Blanca justo antes de la fecha límite fijada para el 9 de septiembre de 2026.

El Salvador fue designado inicialmente para TPS en marzo de 2001 Facebook Asociacion Salvadoreña De Carolina Del Norte

La situación asombró al DHS y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). El memorando formal de terminación ya se encontraba en el escritorio del secretario Markwayne Mullin, mientras que los avisos destinados a los beneficiarios estaban listos para enviarse a imprenta y publicarse en el Registro Federal.

“Por parte del DHS, todo estaba hecho y listo. El secretario no tenía ninguna razón para retenerlo a menos que la Casa Blanca se lo ordenara”, dijo un funcionario en diálogo con The New Yorker.

Las razones detrás de la decisión de la Casa Blanca sobre el TPS para los salvadoreños

La suspensión de la última medida sobre el TPS para El Salvador devino de una combinación de presiones económicas y gestiones diplomáticas, según Politico.

Los inmigrantes representan una gran parte de las plantillas de trabajadores de la construcción Freepik

En principio, empleadores y grupos de presión le habrían advertido a la Casa Blanca que la eliminación del beneficio privaría de autorización laboral a miles de trabajadores capacitados.

El argumento encuentra sustento en un estudio realizado por la organización FWD.us, que asegura que 152 mil beneficiarios forman parte de la fuerza laboral estadounidense. Las industrias más afectadas incluyen:

Construcción: entre 36.000 y 36.900 trabajadores

entre 36.000 y 36.900 trabajadores Mantenimiento de edificios y jardines : cerca de 32.000 trabajadores.

: cerca de 32.000 trabajadores. Transporte : entre 23.000 personas

: entre 23.000 personas Manufactura : cerca de 18.000 trabajadores

: cerca de 18.000 trabajadores Servicios de alimentación: entre 12.000 personas

“Andar por ahí despidiendo a gente que trabaja no resuelve nada, y no mejora los precios ni la inflación”, aseguró Matt Barreto, quien realizó encuestas para la campaña de la exvicepresidenta Kamala Harris en 2024.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apeló para solicitar una prórroga o más tiempo antes de ejecutar la medida Salvador Melendez - AP

Por su parte, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, apeló ante la administración Trump para solicitar una prórroga o más tiempo antes de ejecutar la medida.

La situación actual de los salvadoreños con el TPS

Hasta el momento, la administración no emitió una cancelación formal ni una prórroga mediante el canal habitual. En ese sentido, se añadió una nota en el sitio web del Uscis donde se indicaba a los salvadoreños que conservaban su protección migratoria.

El aviso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aseguró que habrá un anuncio del TPS para los salvadoreños "en el momento oportuno" Captura de pantalla/Uscis

“Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Estados Unidos mantienen su protección, incluida la autorización de empleo”, destacó la agencia migratoria.

Pese a la postergación, equipos legales dentro del DHS ya investigan vías administrativas para concretar la terminación formal del TPS de El Salvador más adelante.