Noticias del TPS: la medida firmada en Los Ángeles que favorece a inmigrantes de El Salvador

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó una moción para reforzar la asistencia destinada a inmigrantes salvadoreños que cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La votación terminó con 13 votos a favor y ninguno en contra.

Para salvadoreños con TPS: el beneficio votado en Los Ángeles

“La indecisión deliberada del gobierno federal respecto al TPS mantiene a cientos de miles de salvadoreños atrapados en un limbo, y me niego a observar pasivamente cómo se siembran el miedo y el caos en nuestras comunidades”, dijo la concejal Mónica Rodríguez, quien impulsó la iniciativa junto a Hugo Soto-Martínez, en Facebook.

La propuesta plantea analizar recursos adicionales para la defensa migratoria, además de mecanismos de ayuda financiera que permitan afrontar gastos como el alquiler y otros servicios esenciales. Para el actual ejercicio fiscal, según lo retomado por My News LA, la ciudad y la alcaldesa Karen Bass ya autorizaron un millón de dólares para el programa RepresentLA.

La medida también ordena estudiar las consecuencias que tendría para Los Ángeles una eventual pérdida de las protecciones migratorias de los salvadoreños. El análisis deberá contemplar los sectores económicos que podrían verse afectados y las repercusiones que tendría la salida de trabajadores beneficiarios del TPS.

El Concejo pidió además fortalecer la conexión entre los inmigrantes y organizaciones comunitarias que puedan proporcionar información sobre sus derechos y alternativas legales.

El objetivo señalado por los concejales es reducir decisiones tomadas a partir de información incorrecta, como abandonar un empleo por temor a perder la autorización migratoria.

La incertidumbre sobre el futuro del TPS fue uno de los motivos expuestos durante el debate municipal. Aunque inicialmente se había señalado el 9 de septiembre como fecha límite, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que las protecciones y los permisos de trabajo de los salvadoreños bajo el programa continúan vigentes hasta que exista un nuevo anuncio.

Migrantes en Los Ángeles: qué es RepresentLA y a quiénes brinda asistencia

RepresentLA funciona mediante fondos públicos y alianzas con organizaciones privadas para ofrecer defensa migratoria en el condado de Los Ángeles.

El programa parte del acceso a la representación legal y brinda servicios independientemente de la capacidad económica o de la valoración previa sobre las posibilidades del caso.

Los concejales votaron a favor de financiar un fondo de defensa legal para asistir a estos inmigrantes Archivo

La asistencia puede incluir:

Representación completa frente a procedimientos de expulsión

Ayuda específica en determinadas etapas

Orientación para personas que enfrentan sus procesos sin abogado

La red de defensa está coordinada por Chirla junto con ocho organizaciones sin fines de lucro, entre ellas Carecen, ImmDef, Public Counsel, LA LGBT Center, CAIR, USC Immigration Law Clinic y African Coalition. El programa recibe financiamiento del condado y la ciudad de Los Ángeles y de la California Community Foundation y la Weingart Foundation.

La protección a salvadoreños en Los Ángeles fue apoyada por Karen Bass

“No saben si podrán seguir viviendo aquí, trabajando aquí, pagando sus impuestos aquí y manteniendo a sus familias aquí”, dijo Soto-Martínez sobre los migrantes salvadoreños durante el debate, según lo retomado por My News LA.

Karen Bass apoyó el refuerzo a la asistencia migratoria para salvadoreños en Los Ángeles The United States Conference of Mayors

La alcaldesa Karen Bass respaldó la iniciativa y señaló que su administración trabajará junto al Concejo, las dependencias municipales y las organizaciones comunitarias para asistir a los salvadoreños beneficiarios del TPS y a otros grupos protegidos por este programa.

“Los Ángeles jamás dará la espalda a sus vecinos. Nos solidarizamos firmemente con la comunidad salvadoreña y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar su futuro en la ciudad que consideran su hogar”, dijo en un comunicado.

Fin del TPS: el país latino que eligen los migrantes venezolanos que se van de EE.UU. por las políticas de Trump

Según un análisis de Pew Research Center, aproximadamente 170.100 salvadoreños cuentan actualmente con protección del TPS en EE.UU. Además, de acuerdo con My News LA, se estima que los beneficiarios tienen unos 150.000 hijos en el país norteamericano.