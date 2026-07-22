No es el fin del TPS: la decisión que evita que miles de migrantes latinos pierdan su permiso de trabajo desde hoy

Los salvadoreños protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no perderán este 22 de julio su autorización laboral por la aplicación de las nuevas restricciones federales. Un juez bloqueó temporalmente la política que podía acortar la vigencia de determinados Documentos de Autorización de Empleo (EAD) mientras continúa el litigio.

A quiénes protege temporalmente el fallo sobre los permisos de trabajo

La orden judicial beneficia a determinados titulares del TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania cuyas autorizaciones laborales podían verse reducidas por la aplicación retroactiva de las nuevas restricciones.

El litigio cuestiona que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) haya aplicado esos cambios a solicitudes y permisos concedidos bajo las reglas anteriores.

Mientras la orden judicial permanezca vigente, el Uscis no podrá retirar los permisos de trabajo alcanzados por el litigio ni imponer sanciones relacionadas con las nuevas restricciones. Los empleadores deberán seguir las instrucciones oficiales aplicables al Formulario I-9 y a las extensiones automáticas de los EAD.

El TPS de El Salvador continúa vigente hasta septiembre de 2026

El fallo no modifica la vigencia general del TPS para El Salvador, que continúa hasta el 9 de septiembre. La controversia judicial se concentra en la aplicación retroactiva de restricciones que podían reducir la autorización laboral de algunos beneficiarios antes de esa fecha.

Por el momento, la orden evita que las personas alcanzadas pierdan su permiso de trabajo por la política cuestionada.

El juez decidirá antes del 5 de agosto si mantiene una suspensión de mayor duración mientras continúa el proceso.

El TPS para El Salvador continúa vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, mientras un tribunal analiza las restricciones sobre los permisos laborales Imagen Ilustrativa generada con IA

Qué hacer si aún no llegó el nuevo permiso de trabajo en EE.UU.

En diálogo con Telemundo, abogados especializados en inmigración y organizaciones comunitarias recomiendan a quienes se encuentran en la espera de sus respectivos documentos:

Verificar el estado de su caso en el portal de Uscis.

Conservar copias de los comprobantes de renovación.

Informar a sus empleadores sobre la situación de su trámite.

Buscar asesoramiento legal si enfrentan una suspensión laboral.

Consultar con representantes sindicales cuando corresponda.

La orden judicial impide temporalmente que determinados beneficiarios del TPS pierdan su autorización para trabajar por la aplicación de la política federal Imagen creada con la IA

La próxima fecha que deben seguir los beneficiarios

La próxima fecha decisiva para los salvadoreños será el 5 de agosto, cuando el juez deberá resolver si prolonga el bloqueo de la política sobre autorizaciones laborales. Por separado.

Quienes esperan un nuevo EAD deberán monitorear sus solicitudes y las instrucciones del Uscis sobre la implementación de la orden judicial.